Під час пресконференції прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що уряд Фінляндії представив законопроєкт щодо боротьби з міграцією на кордоні з Росією.

Про це повідомила інформагенція Yle.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Уряд Фінляндії презентував новий законопроєкт для боротьби з мігрантами

За словами прем'єр-міністра, Фінляндія потребує змін до законодавства для боротьби з міграцією на східному кордоні, оскільки європейське законодавство не враховує поточні загрози безпеці на кордоні.

«Мета Фінляндії в тому, щоб знайти рішення проблеми скерованої міграції на рівні ЄС», — наголосив Орпо.

Advertisement

Законопроєкт має бути схвалений парламентом, зокрема більшою частиною опозиційних партій. Орпо висловив впевненість, що закон буде ухвалений.

Водночас очільниця МВС Фінляндії Марі Рантанен додала, що не йдеться про посилення міграційного законодавства, а про те, щоб зробити його жорсткішим. За її словами, у центрі уваги влади саме боротьба зі скерованою міграцією.

«Фінське законодавство має дати змогу захиститися від зовнішніх загроз», — наголосила вона.

Урядова радниця Санна Пало зазначила, що новий закон матиме тимчасовий характер. «Закон дає владі повноваження обмежувати прийом заяв про міжнародний захист у ситуаціях, коли іноземна держава намагається вплинути на Фінляндію через скеровану міграцію», — пояснила Пало.

Advertisement

Вона додала, що критерії для запровадження положень закону досить високі. Закон, зокрема, дозволить прикордонній службі блокувати в’їзд мігрантів з території РФ.

Очільник уряду Фінляндії допустив часткове відкриття кордону з РФ

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що фінсько-російський кордон можна буде спробувати частково відкрити, коли буде ухвалено "закон про видворення".

Згідно з розвідданими, Росія не змінила свою політику, і ситуація на кордоні залишається незмінною. Попри прихід весни на кордоні не було помічено зростання незаконних перетинів, а в Росії біля кордонів Фінляндії тисячі людей все ще чекають можливості перетнути фінський кордон.

Advertisement

"Є всі підстави вважати, що якщо ми відкриємо прикордонний пункт, люди майже напевно прибудуть туди", – сказав Орпо.

Законопроєкт, який передбачає повернення прохачів притулку в Росію, буде поданий на розгляд парламенту наступного тижня.

"Коли закон буде ухвалено, ми постараємося обережно відкрити кордон. Коли він буде в нашому арсеналі, то обмірковуючи й обговорюючи, можна було б спробувати відкрити рух через кордон", – зазначив Орпо.

Він додав, що у Фінляндії є бажання нормалізувати ситуацію, але все залежить від Росії.

"Ми могли би спробувати почати з одного прикордонного пункту. І якщо по обидва боки кордону буде налагоджена співпраця, це дасть можливість відкрити й інші", – пояснив він.