У другій декаді травня в Одесі відбувся Ukrainian Women Festival DIVA, який став справжньою сенсацією культурного та ділового життя міста. Подія відбулася під дахом розкішного Палацу Union на вулиці Троїцький в історичній будівлі Товариства взаємної допомоги прикажчиків-євреїв, спорудженій на початку ХХ століття.

Протягом чудового вікенду відвідувачі мали можливість надихнутися й трохи відволіктися від жахливого сьогодення, знов відкрити для себе приховані в кожній жінці таланти й здібності, побачити шляхи виходу зі складної ситуації, спробувати знову почати планувати майбутнє.

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Втілити подію у життя стало можливо завдяки зусиллям чарівної господарки закладу – генеральної директорки Ukrainian Women Festival Ірини Сидорук. Професійні спікери щиро та відверто поділилися знаннями та особистим досвідом у таких галузях, як краса та жіночність, побудова та розвиток кар'єри, мудрість і впевненість у собі. Особлива увага була приділена збереженню духовності та стійкості до викликів часу.

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Фото: Андрій Хлюстін

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"Фестивалів, що дозволяють кожній жінці отримати відповідь на свій особистий запит, не так багато, і саме цей формат є максимально працездатним. Однією з основних фішок цього заходу є можливість поєднання корисної співпраці з перебуванням на виставці художніх робіт та водночас відвідування концерту. Причому на концерті не одного виконавця і навіть не в одному жанрі, а в декількох водночас.

Спілкування з творчими людьми завжди надихає. Кожна жінка пішла наповненою не тільки новими знаннями, вона отримала безліч позитивних емоцій та корисних знайомств. Але треба не забувати, що основою основ кожного особистого успіху є найголовніше – наша Перемога, заради якої ми повинні працювати, не покладаючи рук, бо без неї усі намагання будуть марними. Зараз жінки – це наш тил у дуже широкому розумінні цього слова. Перемога виборюється не тільки на полі бою. У багатьох випадках наразі саме жінки є годувальницями своїх родин, вони достойно несуть на собі виклик долі.

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На таких форумах вони дізнаються про лайфхаки щодо того, як краще піклуватися про свою родину, як підтримувати близьких. Держава та влада наразі нам не дуже допомагає, і це цілком зрозуміло, але ми не втрачаємо надії на кращі часи і тримаємося заради Перемоги", – зазначила Голова Асоціації жінок України ДІЯ, продюсерка іммерсивної виставки Т.Г. Шевченка Наталія Делієва.

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Фото: Андрій Хлюстін

Колекціонер, член Гільдії парфумерів України, експерт, волонтер, власник парфумерної галереї MOLUAR Дмитро Милютин додав, що Запахи – то Всесвіт. Де б ми не були, вони підсвідомо впливають на можливості сприйняття людини. Завдяки цьому на інстинктивному рівні створюється змога зрозуміти, в якому фізичному або психічному стані перебуває наразі наш співрозмовник.

Особливу терапевтичну дію на жінок має присутність поруч людини чоловічої статі. Якщо таке відбувається, у кожної жінки якимось дивним чином знижується больовий поріг і покращується настрій. Жодна людина не спроможна впливати на свою підсвідомість, і саме у цьому базується так звана магія ароматів, їхній вплив на наші думки та вчинки.

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"Домовитися з собою – це завжди важливо. Це завжди про цінності, особисту систему координат і вибір. Люди саме за цією ознакою розподіляються на хороших і поганих. Все базується на твоєму особистому потенціалі, прагненнях та життєвих цілях. Потрібно навчитися усвідомлювати себе сьогодні й зараз у цьому місці, розуміючи свою життєву роль.

Можна бути найкрутішою та найгарнішою особистістю, але все одно кожен із нас – це пазл у картині Всесвіту. На цьому шляху до себе найголовніший помічник – це власний досвід", – пояснила громадська діячка, координаторка освітніх і культурних проєктів, членкиня Виконавчого комітету Одеської міської ради, заступниця Голови історико-топонімічної комісії Одеси Олена Павлова.

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Життя – це не лише зосередження на праці та вирішенні поточних проблем. Життя – це насамперед можливість отримувати задоволення кожної миті.

Концертна програма фестивалю приголомшила та надихнула особливим чином.

Фото: Андрій Хлюстін

Виступ гурту “Веселка” під керівництвом Зореслави Кожухар і лекція “Почуй народну пісню – відчуй свій генетичний код” стали свого роду камертоном, який розпочав марафон справжніх митців. Серед них сяяли такі зірки, як славнозвісна композиторка, співачка та продюсерка Олена Палашек, комік Борис Барський, виконавиця Alesia Burma, дует Anna-Maria та оперна діва Марія Максакова. Моновистава-концерт Олени Палашек під назвою “Зустріч з любов’ю” є зворушливою сповіддю талановитої жінки, що викликає у глядача подекуди протилежні емоції, але робить найголовніше – руйнує стереотипи сприйняття реальності. Борис Барський вкотре підкорив публіку фірмовими анекдотами та калейдоскопом спогадів про старі добрі часи.

Фото: Андрій Хлюстін

Виступ співачки Alesia Burma можна порівняти зі справжнім вибухом у хорошому сенсі цього слова. Діапазон голосу та репертуар гідні виконання на майданчику найвищого рівня. Магніт глядацьких очікувань Марія Максакова виправдала сподівання публіки отримати заряд позитивних емоцій.

Твори світової класики переплелися з перлинами від українських композиторів Миколи Лисенка з опери “Наталка Полтавка” та чудовим дуетом із “Запорожця за Дунаєм” Семена Гулака-Артемовського, блискуче виконаним разом із солістом Одеського національного академічного театру опери та балету Олександром Прокоповичем.

Фото: Андрій Хлюстін

Чималий внесок в успіх фестивалю зробив бездоганно спланований та організований фудкорт. У внутрішньому дворику Палацу Union гостинно розмістилися одразу кілька смачних і корисних локацій. Цікаво та смачно представили свою продукцію такі бренди, як Європейська сироварня (більше 25 видів сирів на різний смак, виготовлених із молока власної ферми), виноробня Шабо з дегустацією колекції Reserve, команда PickUp-sushi з найсвіжішою продукцією.

Справжнє кулінарне шоу в режимі нон-стоп від Borodach Street Food не лише задовільнило найвибагливіших гурманів, а й стало насолодою для очей. Лінійка товарів Handmade була представлена такими одеськими майстринями, як ювелірна стилістка та дизайнерка нішевих прикрас Вікторія Стоянова, лідерка парфумерного бренду Be Craft Оксана Пьостра, дизайнерка-керамістка Яна Обуховська, декораторка домашнього текстилю Лейла, чарівниці з виготовлення одягу та унікальних прикрас Ольга Новак і Наталія Сюдак.

Консультації щодо фізичного та ментального жіночого здоров'я, майстер-класи з трансформаційних ігор, мотивуючі лекції на теми створення та розвитку власного бренду або ведення бізнесу, отримання грантів, більше півсотні спікерів, майже півтори тисячі учасників, а найголовніше – неймовірна кількість палаючих від задоволення від співпраці жіночих очей. Очей, що скучили за позитивними емоціями і з великою надією вдивляються в майбутнє. Vivat DIVA! Girls' Power Forever!