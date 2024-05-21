Європейський союз та Молдова підписали безпекову угоду, яку називають першим подібним документом для ЄС.
Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
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ЄС і Молдова уклали безпекову угоду
"Молдова стала першою країною, яка підписала з ЄС угоду про партнерство у галузі безпеки та оборони", - йдеться у дописі.
Зазначається, що таке партнерство підсилить стійкість країни та дозволить разом реагувати на спільні безпекові виклики, робити дії ефективнішими та починати співпрацю у нових галузях.
Moldova is the first country to sign a Security & Defence Partnership with the EU.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 21, 2024
This partnership will enhance the country's resilience.
It will allow to jointly address common security challenges, make our engagement more effective and explore new areas of cooperation. pic.twitter.com/LXFurbs6oa
Угода у сфері безпеки та оборони між Молдовою та ЄС - що відомо
Міністерство закордонних справ Молдови пояснювало, що Партнерство у сфері безпеки та оборони – це політична угода про розширення співробітництва у цих галузях, яку Кишинів укладе із ЄС у «найближчому майбутньому» відповідно до цілей Стратегії національної безпеки Молдови.
Більшість заходів, які передбачає Партнерство, вже втілюють на практиці, однак укладання угоди стане основою для більш систематичного співробітництва із ЄС.
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«По суті, Партнерство буде функціонувати як парасольковий механізм для усіх заходів взаємодії між Молдовою та ЄС у таких сферах, як допомога блоку в укріпленні стійкості нашої країни, кібербезпека, боротьба з дезінформацією, допомога оборонному сектору через Європейський інструмент миру, участь Молдови у місіях ЄС із керування кризами, інтегроване управління кордонами», – розповідали у міністерстві.