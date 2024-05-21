Європейський союз та Молдова підписали безпекову угоду, яку називають першим подібним документом для ЄС.

Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

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ЄС і Молдова уклали безпекову угоду

"Молдова стала першою країною, яка підписала з ЄС угоду про партнерство у галузі безпеки та оборони", - йдеться у дописі.

Зазначається, що таке партнерство підсилить стійкість країни та дозволить разом реагувати на спільні безпекові виклики, робити дії ефективнішими та починати співпрацю у нових галузях.

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Угода у сфері безпеки та оборони між Молдовою та ЄС - що відомо

Міністерство закордонних справ Молдови пояснювало, що Партнерство у сфері безпеки та оборони – це політична угода про розширення співробітництва у цих галузях, яку Кишинів укладе із ЄС у «найближчому майбутньому» відповідно до цілей Стратегії національної безпеки Молдови.

Більшість заходів, які передбачає Партнерство, вже втілюють на практиці, однак укладання угоди стане основою для більш систематичного співробітництва із ЄС.

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Дипломати інтенсивно працюють над тим, щоб переконати уряд Угорщини дати згоду на початок переговорів.

«По суті, Партнерство буде функціонувати як парасольковий механізм для усіх заходів взаємодії між Молдовою та ЄС у таких сферах, як допомога блоку в укріпленні стійкості нашої країни, кібербезпека, боротьба з дезінформацією, допомога оборонному сектору через Європейський інструмент миру, участь Молдови у місіях ЄС із керування кризами, інтегроване управління кордонами», – розповідали у міністерстві.

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