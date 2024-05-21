Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька повідомила, що понад 3 тисячі українських подали заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для безпосередньої участі в обороні України.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає кореспондент Укрінформу.

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Вже 3 тисячі засуджених висловили бажання вступити до лав української армії

«Це понад три тисячі людей. Ми так і прогнозували до прийняття цього закону. Не можна говорити, що всі 20 тисяч людей, про які ми зазначали як потенціал, приєднаються. Тому що при попередніх опитуваннях близько 4,5 тисяч виявили бажання. Зараз ця цифра буде коливатися…», - сказала Висоцька, відповідаючи на запитання, скільки вже заяв про мобілізацію до ЗСУ є від засуджених.

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Вона пояснила, у Мін’юсті розуміли, «що будуть бажаючі, але закон обмежить ту чи іншу категорію, тому не можна говорити, що всі бажаючі потраплять на умовно-дострокове звільнення і укладуть контракт».

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«Також йдеться про те, що військово-лікарські комісії роблять свою роботу і, звісно, у засуджених можуть бути суспільно-небезпечні хвороби - ВІЛ-інфекція, туберкульоз або гепатити, тому це також виключення для того, щоб вони взяли участь у цьому проєкті. І тому коли ми говоримо великі цифри - про 20 тисяч, це дуже теоретичний потенціал. Реально це 4-5 тисяч. Але ми зрозуміли, що і 4-5 тисяч замотивованих людей, у яких є бажання умовно-достроково звільнитися за умови укладення контракту - це допомога для Збройних сил. Тому ми пішли на цей крок і зараз реалізовуємо відповідний закон», - пояснила заступниця міністра.

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Висоцька підкреслила, що визначальними у законі є саме бажання засудженого і його мотивація укласти контракт із Збройними силами і таким чином отримати умовно-дострокове звільнення.

«Тому коли ми говоримо про цифри, про кількість засуджених, які хотіли б приєднатися, це лише попередні дані. Все покаже практика… Ми вже розпочали роботу над тим, щоб ті, хто виявив бажання, склали відповідні заяви, зараз проходять військово-лікарські комісії, знайомляться із командирами. Відповідно, командири військових частин дають свою згоду по конкретній людині й ми передаємо матеріали до суду», - сказала заступниця міністра юстиції.

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Водночас вона зауважила, що закон містить перестороги на випадок, коли хтось раптом розглядає укладення контракту із ЗСУ як можливість вийти на свободу, але не воювати.

«Потрібно розуміти, що у закону є певні перестороги на випадок такий. І відповідальність дуже висока за ухилення від укладення контракту. Це від 5 до 10 років позбавлення волі. Тому всі, хто хочуть спекулювати на цій темі, такі люди можуть потрапити під додаткову відповідальність і приєднати до своїх попередніх строків ще до 10 років позбавлення волі», - сказала Висоцька.

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Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених

17 травня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності.

Відповідне оновлення з'явилось у картці закону № 11079-1 на сайті Верховної Ради.

Закон розроблений з метою визначення правових та організаційних засад залучення до військової служби громадян, яким призначено покарання за вчинення злочинів у вигляді обмеження волі або позбавлення волі.

Під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану до осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі, судом може бути застосоване умовно-дострокове звільнення для проходження ними військової служби за контрактом.

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Кого із засуджених можуть добровільно мобілізувати

Умовно-дострокове звільнення для проходження військової служби за контрактом може бути застосовано судом, якщо засуджений виявив бажання проходити військову службу за контрактом та відповідає вимогам проходження військової служби.

Також встановлюється відповідальність за ухилення від проходження військової служби такими особами – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Не будуть звільнятися особи, причетні до терористичних актів, фінансування тероризму, а також засуджені особи за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспортних засобів в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, що призвело до ДТП із загибеллю іншої особи.

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Також не підлягають мобілізації громадяни, які були засуджені за скоєння умисного вбивства двох або більше осіб, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством, та особи, що здійснили особливо тяжкі корупційні правопорушення.

Очікується, що ухвалення закону забезпечить створення додаткових можливостей для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань, а також надасть додаткову мотивацію особам, засудженим за вчинення злочинів, до виправлення та виконання обов’язку з відсічі збройної агресії проти України.