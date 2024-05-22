Вночі ворог обстріляв Сумщину за допомогою БпЛА Shahed. Внаслідок цього були знеструмлені Сумський, Роменський та Охтирський райони.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація в Телеграм.

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Ворог знеструмив Сумщину

"Ворог наніс авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу "Шахед", по енергетичним об’єктам міст Шостки та Конотопа", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в небі над Сумщиною в ніч проти 22 травня Силами протиповітряної оборони області було знищено 7 ворожих дронів Shahed.

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У наступному повідомленні ОВА додала, що росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Під обстріли потрапили Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Конотопська та Шосткинська громади.

Станом на 7 ранку, енергетики відновили електропостачання в Сумському, Роменському та Охтирському районах, яке було припинене вночі внаслідок ворожого повітряного удару.

Також в ОВА додали, що ворог завдав комбінованого удару по Миропільській, Білопільській та Краснопільскій громадах із застосуванням скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА та артилерії.