Унаслідок обстрілу Есманської громади Шосткинського району Сумської області загинула 64-річна жінка, поранення зазнала 17-річна дівчина.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

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Армія РФ завдала удару по Сумщині

“За даними слідства, 10 травня 2024 року з 07:10, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти протягом години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Есманської громади Шосткинського району. Унаслідок атаки ворога загинула 64-річна жінка, її 17-річна онука дістала поранення", - йдеться в дописі.

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Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисними вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

 

Обстріли Сумщини - що відомо

Вночі та зранку 10 травня російські війська здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Під ворожим комбінованим вогнем опинилися 7 населених пунктів.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксований 61 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська громади.

По Есманьській громаді ворог бив з артилерії та мінометів.

Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з мінометів.

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По Хотінській громаді армія РФ била із РСЗВ та СПГ.

По Новослобідській громаді росіяни випустили 5 мін.

Білопільську громаду ворог обстріляв із АГС.

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