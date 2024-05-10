Унаслідок обстрілу Есманської громади Шосткинського району Сумської області загинула 64-річна жінка, поранення зазнала 17-річна дівчина.
Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.
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Армія РФ завдала удару по Сумщині
“За даними слідства, 10 травня 2024 року з 07:10, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти протягом години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Есманської громади Шосткинського району. Унаслідок атаки ворога загинула 64-річна жінка, її 17-річна онука дістала поранення", - йдеться в дописі.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисними вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Обстріли Сумщини - що відомо
Вночі та зранку 10 травня російські війська здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
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Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Зафіксований 61 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська громади.
По Есманьській громаді ворог бив з артилерії та мінометів.
Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з мінометів.
По Хотінській громаді армія РФ била із РСЗВ та СПГ.
По Новослобідській громаді росіяни випустили 5 мін.
Білопільську громаду ворог обстріляв із АГС.
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