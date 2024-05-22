Приблизно за тиждень після того, як президент Росії Владімір Путін звільнив свого багаторічного міністра оборони Серґєя Шойгу, у вівторок він відправив у відставку й заступника міністра оборони. Путін замінив генерал-полковника Юрія Садовенка на бухгалтера Олега Савельєва. 52-річний Садовенко, який народився в Житомирі, був заслуженим ветераном бойових дій, випускником Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища. Його замінили на адміністратора, який донедавна працював аудитором Ради Федерації. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал. Заміна військового офіцера на бухгалтера віддзеркалює попереднє рішення Путіна замінити Шойгу на економіста без військового досвіду Андрєя Бєлоусова. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що призначення Савельєва відповідає прагненню Кремля поліпшити економіку воєнного часу: "…Враховуючи, що Савельєв має великий досвід роботи в економіці та досвід нагляду за аудитом у сфері оборони, національної безпеки та правоохоронної діяльності". Аналітичний центр додав, посилаючись на російських блогерів, що Бєлоусов починає формувати власну команду всередині міністерства. Advertisement Також цього тижня Путін звільнив свою радницю Алєксандру Левицьку. ISW повідомляє, що причини цього кроку "незрозумілі". Заступаючи на посаду минулого тижня, Бєлоусов заявив про плани щодо "оптимізації" військових бюджетів, щоб "кожен рубль... мав максимальний ефект".

Every ruble will go to war.



The new head of the Ministry of Defense, Belousov, also announced a deterioration in the lives of russians.



The official says that now the entire economy will be directed to “the needs of the Northern Military District.”



Development? The science?… pic.twitter.com/4obNxL12jx — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) May 14, 2024

Єврокомісія дозволила Києву отримати перший транш заморожених російських активів на суму близько 3 мільярдів євро Брюссель у вівторок схвалив перший транш із запропонованого фонду, який отримує прибуток від заарештованих російських активів на сотні мільярдів євро і направить його Києву як військову допомогу. "Швидкість залишається критично важливою, і Комісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж надійшов вже в липні", — заявив Валдіс Домбровскіс, Виконавчий віце-президент Європейської Комісії за напрямом «Економіка, що працює для людей». Advertisement ЄС спрямує всі кошти, отримані від російських активів, на чотирирічну програму економічної допомоги Україні — Ukraine Facility. ЄК повідомила, що перший платіж становитиме від 2,5 до 3 мільярдів євро. Укрінформ: Зеленський запевняє, що вибори під час воєнного стану не відбудуться За повідомленням державної агенції "Укрінформ", президент Володимир Зеленський цього тижня повторив, що, хоча його президентський термін збіг 20 травня, вибори не будуть проводитися, поки країна перебуває у стані війни. Advertisement "Мої п'ять років ще не закінчилися. Вони продовжуються через воєнний стан", — сказав Зеленський ("Укрінформ" цитує його ексклюзивне інтерв'ю агенції Reuters у понеділок, хоча в опублікованій версії статті цих слів не було). Зеленський додав, що радий, що "є президентом такого народу, який не відвернувся, нікуди не втік, а захищав усе, що міг... Незалежності не буває без випробувань. Шкода, що вони такі важкі". Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, заявив, що наступні президентські вибори відбудуться протягом 60 днів після скасування воєнного стану. "За даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у вересні 2023 року понад 80% громадян вважали, що вибори не на часі, — йдеться в нещодавній аналітичній статті Укрінформу. – Такої ж думки дотримується громадянське суспільство: понад 100 громадських організацій та рухів підписали відповідну заяву на платформі Громадянської мережі ОПОРА. Консенсус сформувався й серед політичних сил: у листопаді 2023 року голови парламентських фракцій, у тому числі опозиційних, підписали меморандум, у якому погодилися, що вільні та чесні загальнонаціональні вибори мають бути проведені після війни". Advertisement

In an interview with The New York Times, President Volodymyr Zelensky of Ukraine urged the U.S. and Europe to do more to defend his nation, as his army struggles to fend off Russian advances all across the front. Read the interview transcript here. https://t.co/e1QTNhuVgn pic.twitter.com/mvAoRwG4p3 — The New York Times (@nytimes) May 21, 2024

Прикордонники підірвали російські катери та великокаліберні гармати Державна прикордонна служба України (ДПСУ), яка наразі входить до складу Збройних сил України (ЗСУ), повідомила про активізацію бойових дій в останні дні, особливо на північно-східному кордоні, де почастішали атаки. У вівторок прикордонники за допомогою ударних дронів знищили замасковану артилерійську систему з обслугою в Запорізькій області. Advertisement

Того ж дня безпілотник прикордонників знищив два малі російські катери на "південному фронті". Точне місце удару не розголошується. "Влучним скиданням боєприпасів з FPV-дрона захисники уразили два малі катери противника", — йдеться у повідомленні прикордонників.

Прикордонники знищили два російських човни на південному напрямку

Відео - ДПСУ pic.twitter.com/OgIs08q8gl — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 21, 2024