Трохи згодом Синєгубов повідомив про те, що кількість постраждалих зросла до 7.

Також очільник ОВА зазначив, що надійшло повідомлення про пошкодження дитячого садка.

"Окупанти вдарили по центральній частині Чугуєва. За попередніми даними, надійшла інформація про постраждалу жінку", – йдеться в повідомленні.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Телеграм .

Евакуація населення на Харківщині

Нагадаємо, що 11 травня за добу з Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів евакуювали майже дві тисячі людей.

Про це також повідомляв керівник ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначалося, 1048 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 440 – із Харківського, 12 – із Богодухівського. 275 людей евакуювали волонтери.

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Евакуація відбувається на тлі російського наступу на Харківщину.