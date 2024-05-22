Війська РФ обстріляли центр Чугуєва на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Телеграм

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Армія РФ обстріляла центр Чугуєва

"Окупанти вдарили по центральній частині Чугуєва. За попередніми даними, надійшла інформація про постраждалу жінку", – йдеться в повідомленні.

Також очільник ОВА зазначив, що надійшло повідомлення про пошкодження дитячого садка.

Трохи згодом Синєгубов повідомив про те, що кількість постраждалих зросла до 7.

Advertisement

Евакуація населення на Харківщині

Нагадаємо, що 11 травня за добу з Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів евакуювали майже дві тисячі людей.  

Про це також повідомляв керівник ОВА Олег Синєгубов

Як зазначалося, 1048 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 440 – із Харківського, 12 – із Богодухівського. 275 людей евакуювали волонтери.

Сили оборони стабілізували ситуацію в районі Вовчанська на Харківщині
Більше по темі

Сили оборони стабілізували ситуацію в районі Вовчанська на Харківщині

Ворог продовжує штурмувати позиції біля Липців, Вовчанська та Стариці.

Евакуація відбувається на тлі російського наступу на Харківщину.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Росія завдала удару по Харкову: є поранені Ракетні обстріли
Росія завдала удару по Харкову: є поранені
Київ Пост
3г тому
Прикордонники показали, як знищують РЕБи на підступах до Вовчанська Харків
Прикордонники показали, як знищують РЕБи на підступах до Вовчанська
Київ Пост
3г тому
Сили оборони стабілізували ситуацію в районі Вовчанська на Харківщині Харків
Сили оборони стабілізували ситуацію в районі Вовчанська на Харківщині
За матеріалами Укрінформ
1д тому
Армія РФ вдарила "Шахедами" по Харкову: є поранені Харків
Армія РФ вдарила "Шахедами" по Харкову: є поранені
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Хроніка війни в Україні. 22 травня: “Кожен рубль має приносити максимальний ефект”
Далі » Росія за добу атакувала Запорізьку область майже 400 разів