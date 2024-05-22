Упродовж доби російські сили 391 раз вдарили по Запорізькій області.

Про це написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

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Російські війська атакували Запорізьку область

"Впродовж доби окупанти 391 раз ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів... Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", – зазначив Федоров.

Як повідомляється, РФ для комбінованої атаки застосувала 182 БпЛА різних типів і здійснила 15 обстрілів з РСЗВ та 191 з артилерії.

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Іван Федоров додав, що також росіяни вдарили ракетою по Запоріжжю й завдали 2 авіаційних ударів по Новоандріївці.

Під ворожим вогнем опинилися Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Гуляйполе, Степногірськ і Запоріжжя.

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Про це також повідомляв очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Як зазначалося, надійшло 6 повідомлень про руйнування житла, а також внаслідок обстрілів загинув один чоловік. Росіяни тоді застосували майже 200 БпЛА та нанесла майже 250 обстрілів із РСЗВ та артилерії.

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