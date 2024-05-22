На тлі рішень Заходу про підтримку України Росія знову намагається маніпулювати страхом інших країн завдяки своїй ядерній зброї.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Росія знову "брязкає ядерною зброєю"

Як зазначають аналітики ISW, 6 травня Міноборони Росії оголосило про навчання з балістичними ракетами "Іскандер" і аеробалістичними ракетами "Кинджал".

"Один нагороджений Кремлем військовий блогер прямо пов’язав російські навчання з тактичної ядерної зброї зі спробами Кремля вплинути на прийняття рішень Заходом – зокрема, орієнтуючись на нещодавні дискусії щодо обмежень на використання Україною наданої Заходом зброї для ударів по військових цілях у Росії. Це збігається з оцінкою ISW", – додають аналітики.

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Як пояснили в Інституті вивчення війни, рефлексивний контроль – головний елемент російського арсеналу гібридної війни: "Це тактика, яка спирається на формування [дій] супротивника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій так, щоб супротивник добровільно вдавався до дій, вигідних Росії".

Більше по темі Канада запровадила санкції проти причетних до торгівлі зброєю між РФ та КНДР Зокрема, санкції запровадили проти компаній, які транспортували балістичні ракети для подальших бомбардувань України.

США не вважають, що Росія застосує ядерну зброю

Вашингтон не вбачає ознак підготовки до застосування ядерної зброї у війні проти України.

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Про це повідомляв Укрінформ, цитуючи речника Державного департаменту США Метью Міллера.

За його словами, ядерна риторика є безрозсудною та безвідповідальною впродовж усього конфлікту. Сполучені Штати не бачать підстав, аби змінювати позиції власних ядерних сил у відповідь на заяви РФ.