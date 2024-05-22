На тлі рішень Заходу про підтримку України Росія знову намагається маніпулювати страхом інших країн завдяки своїй ядерній зброї.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Росія знову "брязкає ядерною зброєю"

Як зазначають аналітики ISW, 6 травня Міноборони Росії оголосило про навчання з балістичними ракетами "Іскандер" і аеробалістичними ракетами "Кинджал".

"Один нагороджений Кремлем військовий блогер прямо пов’язав російські навчання з тактичної ядерної зброї зі спробами Кремля вплинути на прийняття рішень Заходом – зокрема, орієнтуючись на нещодавні дискусії щодо обмежень на використання Україною наданої Заходом зброї для ударів по військових цілях у Росії. Це збігається з оцінкою ISW", – додають аналітики.

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Як пояснили в Інституті вивчення війни, рефлексивний контроль – головний елемент російського арсеналу гібридної війни: "Це тактика, яка спирається на формування [дій] супротивника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій так, щоб супротивник добровільно вдавався до дій, вигідних Росії".

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Зокрема, санкції запровадили проти компаній, які транспортували балістичні ракети для подальших бомбардувань України.

США не вважають, що Росія застосує ядерну зброю

Вашингтон не вбачає ознак підготовки до застосування ядерної зброї у війні проти України.

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Про це повідомляв Укрінформ, цитуючи речника Державного департаменту США Метью Міллера.

За його словами, ядерна риторика є безрозсудною та безвідповідальною впродовж усього конфлікту. Сполучені Штати не бачать підстав, аби змінювати позиції власних ядерних сил у відповідь на заяви РФ.

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