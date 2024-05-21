Упродовж доби російські сили 434 рази вдарили по Запорізькій області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.
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Російські війська обстріляли Запорізьку область
"Впродовж доби окупанти 434 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів... Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла", – повідомив Федоров.
Також, за його словами, внаслідок чергового російського обстрілу Василівського району загинув один чоловік.
Як зазначив Федоров, РФ для комбінованої атаки застосувала 189 БпЛА різних типів і здійснила 16 обстрілів з РСЗВ та 229 з артилерії.
Під ворожий вогонь потрапили Гуляйполе, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Степногірськ, Приютне, Малинівка, Приморське та Кам’янське.
РФ завдала 438 ударів по Запоріжжю
Це не вперше, коли Росія понад 400 разів обстрілює Запорізьку область. Нещодавно, 17 травня, армія РФ здійснила 438 обстрілів за добу в цьому регіоні.
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Про це також повідомляв Іван Федоров у Телеграм.
Як зазначав очільник ОВА, впродовж тієї доби війська РФ 438 разів ударили по Запорізькій області. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла через комбіновані обстріли., проте мирні жителі не постраждали.