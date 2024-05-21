Під ворожий вогонь потрапили Гуляйполе, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Степногірськ, Приютне, Малинівка, Приморське та Кам’янське.

Як зазначив Федоров, РФ для комбінованої атаки застосувала 189 БпЛА різних типів і здійснила 16 обстрілів з РСЗВ та 229 з артилерії.

Також, за його словами, внаслідок чергового російського обстрілу Василівського району загинув один чоловік.

"Впродовж доби окупанти 434 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів... Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла", – повідомив Федоров.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм .

РФ завдала 438 ударів по Запоріжжю

Це не вперше, коли Росія понад 400 разів обстрілює Запорізьку область. Нещодавно, 17 травня, армія РФ здійснила 438 обстрілів за добу в цьому регіоні.

Про це також повідомляв Іван Федоров у Телеграм.

Як зазначав очільник ОВА, впродовж тієї доби війська РФ 438 разів ударили по Запорізькій області. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла через комбіновані обстріли., проте мирні жителі не постраждали.