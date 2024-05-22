Укртелеком планує побудувати 8300 кілометрів оптичних волоконних кабелів, на додачу до вже побудованих 11 000 кілометрів, які вартували компанії одного мільярда гривень ($25 млн), і хоче інвестувати таку ж суму. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Компанія, яка належить найбагатшому українцю, власнику SCM Holding Рінату Ахметову, стала популярною після першої хвилі відключень в Україні восени 2023 року. До того її технології вважалися застарілими – мова про кабельний інтернет і послуги фіксованої телефонії.

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Але коли ракетні удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі спричинили регулярні відключення електроенергії, під час яких бездротовий інтернет не працював, дротовий інтернет на оптичному волокні та мідних кабелях продовжував функціонувати, забезпечуючи з'єднання для комп'ютерів і Wi-Fi маршрутизаторів, підключених до резервних джерел живлення.

Укртелеком став найпопулярнішим продавцем оптичного волокна, надаючи телекомунікаційні послуги в усіх регіонах завдяки мережі телефонії по всій країні.

"Компанія шукає нові компанії для купівлі на ринку", – розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна генеральний директор компанії Юрій Курмаз.

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Укртелеком вів перемовини щодо можливої угоди M&A у 2023 році, але вони були невдалими через неможливість продавця надати прозору інформацію щодо власності.

Нові норми воєнного часу і збільшений попит змусили мобільних операторів прокласти 13 600 кілометрів (понад 8400 миль) оптичного волокна протягом 2022 року - першої половини 2023 року, згідно з дослідженням видання Speka. Більше половини обсягу проклав Укртелеком.

У листопаді 2022 року президент України видав указ № 802/2022 «Про надання послуг електронного зв'язку в умовах воєнного стану», який зобов'язував мобільних операторів забезпечити безперебійний зв'язок та постачання електроенергії критичній інфраструктурі протягом принаймні трьох днів. Через високий попит компанії мали замовлення на пів року вперед. Про це вони розповіли виданню Speka.