Норвегія, Ірландія та Іспанія визнали Палестину як незалежну державу.

Про визнання Палестини Норвегією заявив прем'єр-міністр Йонас Ґар Стьоре.

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Норвегія заявила про визнання незалежності Палестини

"Уряд вирішив, що Норвегія визнає Палестину як державу. У розпал війни з десятками тисяч убитих і поранених ми повинні зберегти єдину альтернативу, яка пропонує політичне рішення як для ізраїльтян, так і для палестинців: дві держави, які живуть пліч-о-пліч, у мирі та безпеці", – повідомив Стьоре.

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Як зазначається, Норвегія підтримувала і прагнула просувати рішення про дві держави. Визнання Палестини як держави ще більше конкретизує давню норвезьку позицію, згідно з якою довготривале вирішення конфлікту на Близькому Сході може бути досягнуте лише через рішення про створення двох держав.

Іспанія визнала Палестинську державу

Прем'єр-міністр Педро Санчес під час виступу в парламенті у середу також анонсував визнання Палестини як незалежної держави.

Більше по темі Британська розвідка має докази надання Китаєм летальної допомоги Росії Китай зі свого боку заявляє, що "не передає зброю і не є стороною, залученою до української кризи".

Про це пише Al Jazeera, цитуючи Педро Санчеса.

"Наступного вівторка, 28 травня, кабінет міністрів Іспанії схвалить визнання Палестинської держави", – оголосив прем'єр.

Ірландія визнає Палестину як незалежну державу

Таку саму заяву зробив прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс в ефірі RTE.

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"Сьогодні Ірландія, Норвегія та Іспанія оголошують, що ми визнаємо державу Палестина", – заявив Гарріс.

Ізраїль відкликає своїх послів через визнання Палестини

Через визнання Норвегією, Іспанією та Ірландією Палестини як незалежної держави Ізраїль відкликав своїх послів із цих країн.

Про це повідомляє Times of Israel.

"Викривлений крок цих держав є образою для жертв 7 жовтня. Він також шкодить зусиллям, спрямованим на повернення 128 заручників", – йдеться в заяві міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца.

Як зазначив міністр, визнання Палестини робить мир менш імовірним і підриває право Ізраїлю на самооборону.

Росія зацікавлена у розпалюванні війни на Близькому Сході

Нагадаємо, що ще в жовтні 2023 року Президент України наголосив, що війна на Близькому Сході додасть розколів і протиріч і цим допоможе Росії знищувати свободу в Європі.

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Про це він сказав у вечірньому зверненні.

За його словами, Іран – союзник Росії – підставляє плече бойовикам ХАМАС.