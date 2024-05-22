В окупованому Криму російська влада встановить систему захисту від безпілотників на суму 97,8 млн рублів.

Про це повідомляє проєкт Крим.Реалії з посиланням на російськомовний сайт "Верстка".

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У Криму на базі "Артек" встановлять систему захисту від БпЛА

Згідно з даними на порталі держзакупівель РФ, підрядник має встановити на території табору "засоби виявлення та радіоелектронного впливу на БпЛА".

Як зазначається, в документах не уточнюється, про які саме комплекси йдеться, але вказано, що загальна кількість операторів системи та персоналу для обслуговування становитиме не менше 10 осіб.

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Ввести систему в експлуатацію планується не пізніше 10 грудня.

ГУР та СБУ атакували Севастопольську бухту

Нагадаємо, що 17 травня понад 100 дронів ГУР та СБУ атакували об'єкти на території Росії та тимчасово окупованого Криму.

Про це Kyiv Post повідомили власні джерела в спецслужбах.

Як зазначалося, в Севастопольській бухті всю ніч була пожежа. Успішною була також атака на електропідстанцію "Севастопольська", що призвела до відключень електроенергії.