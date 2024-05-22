Прикордонникам вдалося виявити та знищити російські РЕБ біля Вовчанська на Харківщині.

Про це повідомила Державна прикордонна служба в Телеграм.

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Українські прикордонники знищили російські РЕБи

"Окупанти все активніше використовують обладнання РЕБ для захисту своїх позицій та укриттів від дронів. В свою чергу наші бійці не менш активно на це реагують", – йдеться у повідомленні.

Сили оборони знищили три станції РЕБ 

Нагадаємо, що 11 квітня ЗСУ вдалося знешкодити три станції РЕБ на півдні. 

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Про це повідомляли Сили оборони в Телеграм.

Як зазначалося, українські сили ліквідували новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-340РП "Поле-21", що призначений для придушення каналів супутникової навігації. 

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