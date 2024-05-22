Прикордонникам вдалося виявити та знищити російські РЕБ біля Вовчанська на Харківщині.

Про це повідомила Державна прикордонна служба в Телеграм.

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Українські прикордонники знищили російські РЕБи

"Окупанти все активніше використовують обладнання РЕБ для захисту своїх позицій та укриттів від дронів. В свою чергу наші бійці не менш активно на це реагують", – йдеться у повідомленні.