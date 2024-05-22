Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко вважає, що застосування переданої США зброї для завдання ударів по цілях на території Росії могло би завадити новому наступу армії РФ.

Про це пише Укрінформ із посиланням на інтерв'ю Литвиненка виданню Financial Times.

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Атаки на РФ далекобійною зброєю можуть спинити наступ Росії

Секретар РНБО закликає США скасувати «абсолютно несправедливу» заборону на використання українською армією зброї, яка надається Америкою, для завдання ударів по цілях на території Росії. На його думку, використання далекобійних ракет та інших озброєнь, які постачають США, для ударів по російських складах зброї, логістичних центрах і нафтопереробних заводах може завадити новому наступу РФ.

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Щодо ситуації на північному сході Харківської області, секретар РНБО наголосив: «Наші сили виконали велику роботу, щоб зупинити їх (російські війська – ред.)... Що може статися в найближчі місяці, я не можу сказати. Але зараз ми стабілізували ситуацію».

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Хоча у Путіна на цю мить «немає достатньої кількості військ», щоб захопити Харків, секретар РНБО не виключив, що Росія може спробувати захопити місто в майбутньому.

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Перестановки у російському військовому керівництві, на думку Литвиненка, також свідчать, що російський диктатор «готується до тривалої і більшої війни з Заходом, з НАТО».

«Україна важлива, але це не кінцева мета. Він (Путін - ред.) не зупиниться на цьому», – наголосив Литвиненко.

Він додав, що окрім озброєння України та зняття обмежень на використання зброї для завдання ударів по цілях у Росії, союзники Києва мають посилити режим санкцій проти Кремля.

За його словами, Росія виробляє крилаті та балістичні ракети, безпілотники «у великих кількостях». Однак санкції призвели до того, що нових технологічних розробок стало мало, і основна увага приділяється виробництву і модернізації зброї радянських часів.

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Союзники надали Україні зброю, яка битиме по Росії

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон наголосив, що Україна має право використовувати зброю, яку надає його країна, для ударів по цілях на території Росії.

За словами Кемерона, цілі має визначати Україна. Також Україна має бути впевнена, що може захищатися.

«Україна має таке право. Так само, як Росія завдає ударів всередині України...» – сказав він.

1 травня міністерка закордонних справ Латвії Барба Браже в інтервʼю Європейській правді повідомила, що деякі країни вже надали Україні зброю без обмежень на удари по території Російської Федерації.

Вона зазначила, що Україна вже отримує далекобійні безпілотники і ракети ATACAMS. На її думку, підхід вимагання не бити по цілях за межами України може змінитися.

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«Уже зараз є країни, які надали Україні зброю без подібних обмежень. Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне – вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба», – сказала очільниця МЗС Латвії.