За квітень 2024 року Україна здійснила найбільший за обсягом експорт зерна та олійних культур з початку війни – 6,6 млн тонн. Такий результат демонструє здатність України здійснювати експорт в односторонньому порядку через свій морський коридор у Чорному морі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

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Український експорт із портів Чорного моря досяг рекордного обсягу

У Міноборони Британії зазначають, що пропускна спроможність чорноморських портів досягла щомісячного обсягу експорту, що перевищує показники за будь-який інший місяць війни, зокрема під час дії Чорноморської зернової ініціативи (BSGI).

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За даними британської розвідки, морський коридор України з моменту його запуску в серпні 2023 року дозволив здійснити близько 1600 транзитних перевезень суден та експортувати загалом 45 млн тонн вантажів.

Вагому частину цього обсягу становив експорт сільськогосподарської продукції – понад 30 млн тонн за 9 місяців. Решта – це переважно залізняк і залізна продукція, яку раніше під час BSGI не можна було експортувати морем.

Британська розвідка зазначає, що продовження цього експорту сприятиме відновленню економіки України у 2024 році.

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"Судноплавство з України життєво важливе для глобальної продовольчої безпеки: експорт зерна з України складе близько 9,7% світового експорту зерна в період з липня 2023 року по червень 2024 року", – йдеться у зведенні.

Водночас Україна продовжує експортувати зернові та олійні культури через річку Дунай (близько 15% від усього обсягу), залізничним транспортом (близько 6%) та автомобільним транспортом (менше 1%).

Укрзалізниця перевезла рекордну кількість вантажів

З початку 2024 року Укрзалізниця перевезла рекордну за час повномасштабного вторгнення кількість вантажів на експорт. За січень-квітень 2024 року залізницею в експортному сполученні перевезено 30,4 млн тонн вантажів. Це на 48,8% більше, ніж за відповідний період минулого року.

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Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко зазначив, що цього року пріоритетом компанії є нарощування обсягів вантажоперевезень, зокрема, надважливого для економіки держави експорту.

"Попри те, що ворог активізував свої удари по залізничній інфраструктурі, за результатами роботи впродовж останніх 4 місяців маємо рекордний показник перевезених вантажів у цьому сполученні. Робота кожного залізничника, яка допомогла отримати цей результат, — важливий внесок у стабільність нашої держави», — зазначив Лященко.

Основні вантажі, які експортувалися залізницею у 2024 році:

зерно – 12,9 млн тонн

залізна і марганцева руда – 12,5 млн тонн

чорні метали – 1,6 млн тонн

мінбудматеріали – 867 тис тонн.

Загалом за січень-квітень 2024 року було перевезено 59,9 млн тон вантажів, що на 28,7% більше, ніж за відповідний період минулого року.