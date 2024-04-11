Протягом доби українським військовим на півдні вдалося ліквідувати 112 окупантів та знищити 41 одиницю ворожого озброєння і техніки, серед яких три станції РЕБ, повідомляють Сили оборони півдня України в Телеграмі.

За підтвердженими даними, серед знищених ворожих засобів – 12 гармат, чотири міномети, 20 одиниць автобронетехніки, три станції радіоелектронної боротьби, у тому числі комплекс "Стриж", та два човни.

Крім того, українські захисники знищили один спостережний пункт та три польові пункти боєпостачання противника.

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Як українські військові знищують станції РЕБ противника

Прикордонники 11 квітня показали на відео, як  знищили новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-340РП «Поле-21», що призначений для придушення каналів супутникової навігації. 

Раніше на Донеччині воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України за допомогою дрона знищили машину зі складу російського комплексу радіоелектронної боротьби «Борисоглєбськ-2».

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