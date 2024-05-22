Великий благодійний тур гурту ДахаБраха, присвячений 20-річчю його творчості, розпочався концертами у Львові 18 травня та Луцьку 21 травня, а сьогодні планується великий концерт в Івано-Франківську. Закінчитися тур мав 1 червня концертом у київському палаці Україна, і квитки на нього розкупили буквально за кілька днів. Саме тому музиканти "ДахаБраха" вирішили провести 2 червня ще один, додатковий концерт у Києві на V'YAVA в Саду бажань . Це буде особливий концерт просто неба, який вже точно завершить весняний український тур 2024 року.

Український фолк-гурт Dakhabrakha виступає на Pyramid Stage фестивалю в Гластонбері біля села Пілтон у Сомерсеті, південно-західна Англія, 26 червня 2022 року. (Фото ANDY BUCHANAN / AFP)

Етногурт "ДахаБраха", лауреат Шевченківської премії та учасник Майданів, може похвалитися тим, що його добре знають поза межами України. Музиканти грають разом уже понад двадцять років, і за цей час вийшли аж сім альбомів гурту. Вони виступали на найвідоміших музичних фестивалях світу й заслужено вважаються "візитівкою" України за кордоном. Фраза "Доброго вечора, ми з України", що вірусно розлетілася світом, належить солісту гурту Марку Галаневичу. З 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії, ДахаБраха гастролювали світом, збираючи гроші на підтримку України й розповідаючи її історію якомога більшому колу своїх глядачів.

Етногурт "ДахаБраха" анонсував великий благодійний тур Україною. Всього планується 9 концертів, де музиканти будуть грати найкращі композиції, створені за 20 років.

Після кількамісячної перерви гурт також вирушить у великий світовий тур, щоб відзначити 20-річчя творчості з іноземними фанами. Він розпочнеться 14 листопада й триватиме аж до 14 грудня включно. ДахаБраха дасть концерти в 16 країнах: Польщі, Чехії, Німеччині, Данії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Бельгії, Іспанії, Португалії, Австрії, Угорщині, Словаччині й Ісландії.

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Що за етногурт "ДахаБраха" та чому про нього говорить весь світ?

Організатором і художнім керівником гурту "ДахаБраха" є Владислав Троїцький. Згідно з тлумачним словником Грінченка, назва була утворена від складання двох слів: "давати" та "брати". У 2004 році музиканти зібралися для театрального проєкту "Україна містична", який був анонсований у ЦСМ "Дах". Цікаво, що це сталось у переддень Помаранчевої революції.

Тоді до проєкту увійшли три вистави за п’єсами Шекспіра "Пролог до Макбета", "Річард ІІІ" та "Король Лір" з наскрізною темою одержимої, кривавої боротьби людини за владу. Новостворений гурт "ДахаБраха" вдало додав української тональності універсальним подіям, описаним англійським драматургом.

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Наразі до складу групи входять Олена Цибульська, Ірина Коваленко, Ніна Гаренецька та Марко Галаневич. Всією своєю творчістю ДахаБраха намагається дозволити українцям доторкнутися до живої енергії традиції. Їхній унікальний стиль – етнохаос, який розхитує усталене сприйняття, зміщує звичні акценти, експериментує з формою заради точнішої, сугестивної трансляції глибинного змісту пісень. Учасники гурту та їхні колеги-фольклористи роками збирали народні пісні в експедиціях у різних регіонах України. Ці тексти виконуються в автентичній манері, поєднуються зі звучанням широкого ряду інструментів із різних куточків світу, це гра в різні музичні жанри: мінімалізм, хіп-хоп, соул, блюз.

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Український гурт ДахаБраха виступає на сцені 35-го музичного фестивалю Transmusicales 8 грудня 2013 року в Ренні, Франція. ФОТО AFP ТОМАС БРЕГАРДІС (Фото THOMAS BREGARDIS / AFP)

Окрема фішка гурту, окрім діалектики й незвичного музичного стилю — це шапки. Колись їх запропонувала актриса Тетяна Василенко, і гурт сприйняв її ідею зі скепсисом, але потім вони побачили в цьому можливість заявити про себе. Серед костюмів гурту є традиційні українські, є вбрання, створені за малюнками українського мультиплікатора Сашка Даниленка. Взагалі, їхній стиль - це поєднання етніки та авангарду.

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Гурт ДахаБраха давно підтримує благодійний фонд допомоги армії Повернись живим та передає чималу частину коштів зі своїх концертів на допомогу армії. Виконавці кажуть, що не рахували суми, які вже відправили туди протягом цих років, але намагаються підтримувати Сили оборони чим тільки зможуть. Всі гроші з гонорарів великого туру до 20 річниці гурту цього разу підуть на потреби фонду "Птахи" Тати Кеплер, яка ефективно займається допомогою українському війську вже багато років.