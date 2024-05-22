Служба безпеки України зібрала доказову базу і заочно повідомила про підозру продюсеру і музиканту Юрію Бардашу, який виправдовує війну Росії проти України.

На початку повномасштабного вторгнення він втік до Росії, де проводить широку інформаційну кампанію на підтримку російської влади та армії.

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СБУ оголосила про підозру музиканту і продюсеру Юрію Бардашу

Продюсер регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного Телеграм-каналу із загальною аудиторією майже 50 тис. користувачів. Зокрема, фігурант закликає до захоплення Києва та Харкова.

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Також Бардаш регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах рупорів Кремля на YouTube. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь Росії.

За якими статтями отримав підозру Бардаш

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Юрію Бардашу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

чч. 1, 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки продюсер переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

СБУ повідомила про підозру Таїсії Повалій

Співачці та екснардепці Таїсії Повалій заочно повідомили про підозру. Вона закликала захопити всю територію України, повідомляє Служба безпеки України.

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Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну зрадниця виїхала до країни-агресорки, де отримала російське громадянство та публічно підтримала політику Кремля.

Зокрема, в інтерв’ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла Путіна та закликала росіян захопити всю територію України.

Також Повалій намагалася дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.

Крім того, у вересні 2023 року співачка виступила на пропагандистському концерті в тимчасово окупованому Луганську. Тоді прямо зі сцени вона висловилась на підтримку армії РФ та героїзувала її участь у війні проти України.

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Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь РФ. СБУ заочно повідомила Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: