Вдень російська армія завдала авіаудару по Харкову, є руйнування. Пошкоджено цивільну інфраструктуру у Шевченківському районі міста. Відомо про 12 поранених внаслідок удару.

Атака на Харків - що відомо

18:05 Кількість постраждалих зросла до 12 людей. З пораненням до лікарні доставлено 16-річного хлопця", – повідомила Харківська обласна прокуратура.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

15:30 “Десять постраждалих цивільних людей унаслідок обстрілу Харкова. Серед них — 4 людей госпіталізували до лікарні. Один чоловік у важкому стані. Іншим надана допомога на місці”, - повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Advertisement

За інформацією Головного управління Національної поліції в Харківській області, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Більше по темі Сили оборони стабілізували ситуацію в районі Вовчанська на Харківщині Ворог продовжує штурмувати позиції біля Липців, Вовчанська та Стариці.

“О 13:45 окупанти завдали удар по Харкову. Попередньо - керованим боєприпасом. Є загорання на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, - повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Advertisement

Міський голова Ігор Терехов розповів, що армія РФ ударила по Шевченківському району, поблизу житлової забудови: будинки, магазини, транспорт, дитячий майданчик.

Внаслідок удару, за попередніми даними, дістали поранення дев'ятеро людей, повідомив Терехов у наступному дописі.

Армія РФ атакувала Чугуїв на Харківщині

Війська РФ обстріляли центр Чугуєва на Харківщині.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм.

"Окупанти вдарили по центральній частині Чугуєва. За попередніми даними, надійшла інформація про постраждалу жінку", – йдеться в повідомленні.

Синєгубов додав, що надійшло повідомлення про пошкодження дитячого садка.

Трохи згодом він повідомив про те, що кількість постраждалих зросла до 7.