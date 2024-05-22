Вдень російська армія завдала авіаудару по Харкову, є руйнування. Пошкоджено цивільну інфраструктуру у Шевченківському районі міста. Відомо про 12 поранених внаслідок удару.

Атака на Харків - що відомо

18:05 Кількість постраждалих зросла до 12 людей. З пораненням до лікарні доставлено 16-річного хлопця", – повідомила Харківська обласна прокуратура.

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15:30 “Десять постраждалих цивільних людей унаслідок обстрілу Харкова. Серед них — 4 людей госпіталізували до лікарні. Один чоловік у важкому стані. Іншим надана допомога на місці”, - повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

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За інформацією Головного управління Національної поліції в Харківській області, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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“О 13:45 окупанти завдали удар по Харкову. Попередньо - керованим боєприпасом. Є загорання на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, - повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Міський голова Ігор Терехов розповів, що армія РФ ударила по Шевченківському району, поблизу житлової забудови: будинки, магазини, транспорт, дитячий майданчик.

Внаслідок удару, за попередніми даними, дістали поранення дев'ятеро людей, повідомив Терехов у наступному дописі.

Армія РФ атакувала Чугуїв на Харківщині

Війська РФ обстріляли центр Чугуєва на Харківщині.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм

"Окупанти вдарили по центральній частині Чугуєва. За попередніми даними, надійшла інформація про постраждалу жінку", – йдеться в повідомленні.

Синєгубов додав, що надійшло повідомлення про пошкодження дитячого садка.

Трохи згодом він повідомив про те, що кількість постраждалих зросла до 7.

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