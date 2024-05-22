Польща закупила чотири розвідувальні аеростати Barbara для спостереження за повітряним простором на кордонах із Росією та Білоруссю, повідомило польське міністерство оборони у середу, 22 травня.

Аеростати Barbara здатні виявляти ракети, літаки, безпілотники і плавучі засоби в радіусі понад 300 км. Вони будуть інтегровані з діючою в країні системою ППО.

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Аеростати мають сучасне обладнання, яке включає радари для сканування повітряного простору та поверхні землі, бортові радари раннього попередження з можливістю ідентифікації «свій-чужий», а також відповідні системи наземного управління.

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Головна перевага аеростатних систем порівняно з пілотованою авіацією полягає у можливості тривалішого перебування у повітрі, а також відсутності екіпажу на борту.

“Ми починаємо день з урочистого підписання контракту на закупівлю аеростатів у рамках програми "Барбара". Це системи радіолокації, які змінять безпекову позицію Польщі, піднімуть її на вищий рівень. Розвідка, радіолокація, вся діяльність, пов'язана з візуалізацією, наведенням на ціль”, - сказав віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш.

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Польща стане другою країною у світі, яка використовуватиме систему такого типу.

Вартість підписаного контракту становить 960 млн доларів.