Армія Республіки Польща сама або разом із союзниками підготувала 22 тис. українських військових, що становить 30% українських військових, вишколених в межах європейської ініціативи.

Про це у Сеймі Польщі заявив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає кореспондент Укрінформу.

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У Польщі пройшли вишкіл понад 20 тисяч українських воїнів

“30% українських військових, підготовлених в межах європейської ініціативи, пройшли вишкіл у Польщі. Це 16 тис. військових. А в межах спільних дій йдеться загалом про 22 тис. військовослужбовців, підготовлених польською армією”,- заявив Косіняк-Камиш.

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Очільник нацоборони зазначив, що військова і гуманітарна допомога Україні з боку Польщі “не підлягає дискусії”.

“Вона не підлягає дискусії з двох причин. Перша причина – цивілізаційна. Якщо бомби летять на ясла, садки, лікарні і житлові будинки, то ми як західна цивілізація не можемо на це погоджуватися, відтак допомагатимемо у гуманітарному плані. А у військовому плані – оскільки в Україні вирішується справа безпеки Польщі: або там вдасться затримати Росію, або сценарії будуть гіршими для Польщі”, - наголосив Косіняк-Камиш.

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На репліки із сесійної зали, що справа допомоги Україні є дискусійним питанням, польський міністр відповів, що дискусійними є не військові, а економічні питання у відносинах з Києвом.

“Економічні справи є дискусійними. Тут треба і ми твердо ставитимемо свої умови, оскільки солідарність вимагає руху в обидві сторони. Не лише давання, але теж й очікування… І ми очікуємо на партнерський підхід з боку українців”, - заявив віцепрем’єр Польщі.

У спецназу США з'явилась постійна база у Польщі

На території Польщі спецназ США відтепер матиме постійну військову базу на якій дислокуватиметься 150-200 військовослужбовців.

Військова база Miron Camp розташовуватиметься поблизу аеропорту Баліце неподалік Кракова, пише Укрінформ з посиланням на RMF24.

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“Йдеться про посилення потенціалу, який ми тут маємо. Ця постійна присутність посилить сигнал стримування, який служитиме безпеці нашої країни”, - повідомив речник компоненту військ спецпризначення Польщі Маріуш Лапета.

Він додав, що йдеться також про постійні тренування американського спецназу з польським, який також має неподалік свою військову базу.

База Miron Camp буде тренувальним центром американського спецназу, який розташований найближче до кордонів Росії.

Базу Miron Camp названо на честь польського спецназівця Мірослава “Мірона” Луцького, який загинув в Афганістані в 2013 році в межах місії НАТО.