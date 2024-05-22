У Миколаєві через мобілізацію водіїв на міські маршрути будуть виходити на 2 комунальні автобуси менше.

Про це пише Українська Правда, цитуючи міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича під час брифінгу.

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У Миколаєві курсуватиме менше автобусів

"На останній нараді з директором нашого підприємства я отримав інформацію, що в нас мобілізовано додатково водіїв, які працювали і з наступного тижня на маршрути будуть виходити мінус два автобуси. Тобто автобуси будуть стояти, а кермувати ними нема кому. Люди працюють позмінно", – пояснив Сєнкевича.

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Як зазначив міський голова, зранку 21 травня в місті почали працювати 39 тролейбусів, 27 трамваїв та 22 автобуси, тобто на 10% менше ніж зазвичай.

"У нас є ще додаткові одиниці транспорту, але людей на них немає. Тобто ця цифра 22 могла би бути більшою", – зауважив Сєнкевич.

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Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за ухиляння від мобілізації

Нагадаємо, що 17 травня Президент України підписав закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

Це оновлення з'явилося у картці закону № 10379 на сайті Верховної Ради.

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Як зазначалося, За порушення правил військового обліку штраф становитиме від 3400 до 5100 грн, повторно впродовж року – від 5100 до 8500 гривень, а в особливий період – від 17 тисяч до 25 500 грн.

Детальніше про Закон про мобілізацію можна дізнатися в матеріалі Kyiv Post.