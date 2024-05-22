14 масових засновників створили в Україні 4003 компанії за останні чотири роки.
Про це повідомляє Опендатабот.
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По 3-4 компанії створює щодня один із підприємців
Як зазначаєься, на кожного з цих серійних підприємців припадає понад 100 компаній.
"Рекордсмен посеред серійних підприємців України відкриває 3-4 нових компанії на день у 2024 році. А найбільшим масовим засновником компаній є ТОВ "ТАЙКУН АП" – 532 компанії", – зауважив Опендатабот.
Рекордсмен по кількості компаній – Ільницький Віталій Павлович. Він започаткував 1399 бізнесів від початку 2020 року. Цей бізнесмен від початку 2024 року відкриває близько 3-4 компаній на день, тобто 507 компаній за пʼять місяців.
На другому місці Секо Сергій Олександрович. Він заснував 810 компаній. Третє місце посів Третяк Віталій Валентинович, який відкрив 436 компаній за останні 4 роки.
Майже половина всіх компаній (44,1%) створена в Києві, як додає Опендатабот. Іншими найбільш популярними регіонами є Львівщина, Київщина, Одещина та Дніпропетровщина.
За даними Опендатабот, майже третина всіх новостворених компаній (30,7%) відкриваються в галузі оптової торгівлі.
Близько 2,6 тисячі компаній заснували іноземці в Україні
Нагадаємо, що в травні Опендатабот опублікував статистику, в якій зазначалося, що 2652 компанії відкрили іноземці в Україні після початку повномасштабної війни.
Про це також повідомляв Опендатабот.
За його даними, серед усіх іноземних бізнесменів найчастіше в Україні відкривали бізнес громадяни Туреччини. Громадяни цієї республіки зазначені як власники в 354 українських компаніях, тобто 13% від загальної кількості нових бізнесів з іноземними власниками. Водночас, узбекистанці є власниками 10% компаній, а частка поляків у рейтингу складає 7%.