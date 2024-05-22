14 масових засновників створили в Україні 4003 компанії за останні чотири роки.

Про це повідомляє Опендатабот.

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По 3-4 компанії створює щодня один із підприємців

Як зазначаєься, на кожного з цих серійних підприємців припадає понад 100 компаній.

"Рекордсмен посеред серійних підприємців України відкриває 3-4 нових компанії на день у 2024 році. А найбільшим масовим засновником компаній є ТОВ "ТАЙКУН АП" – 532 компанії", – зауважив Опендатабот.

Рекордсмен по кількості компаній – Ільницький Віталій Павлович. Він започаткував 1399 бізнесів від початку 2020 року. Цей бізнесмен від початку 2024 року відкриває близько 3-4 компаній на день, тобто 507 компаній за пʼять місяців.

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На другому місці Секо Сергій Олександрович. Він заснував 810 компаній. Третє місце посів Третяк Віталій Валентинович, який відкрив 436 компаній за останні 4 роки.

Майже половина всіх компаній (44,1%) створена в Києві, як додає Опендатабот. Іншими найбільш популярними регіонами є Львівщина, Київщина, Одещина та Дніпропетровщина.