Після початку російського вторгнення в 2022 році, понад 2,6 тисячі іноземних бізнесів зареєстрували в Україні.

Про це повідомляє Опендатабот.

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"2652 компанії відкрили іноземці в Україні після початку повномасштабної війни. Загалом гроші в країну під час війни інвестували громадяни зі 100 країн світу. Серед всіх іноземних бізнесменів найчастіше в Україні відкривали бізнес громадяни Туреччини. Резиденти республіки зазначені як власники у 354 українських компаніях. Це 13% від загальної кількості нових бізнесів з іноземними бенефіціарними власниками", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, узбекистанці є власниками у 274 нових українських компаніях та обіймають другу позицію рейтингу. Це 10% від загальної кількості. Громадяни Польщі створили 193 бізнеси або 7% від загальної кількості компаній з іноземними власниками.

На одну компанію може припадати більше 1 власника, коментує Опендатабот.

Найбільшим бізнесом, відкритим іноземцями від початку повномасштабної, стала компанія ТОВ "ТЕНС1МА" із статутним капіталом у 1,28 млрд грн. Власником бізнесу є громадянин Вірменії.

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Друге місце посів АТ - "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Юген". Статутний капітал цієї компанії становить близько 700 млн грн, а власник - громадянин США.

У трійці лідерів також компанія ТОВ "ЛФС" зі статутним капіталом 300 млн грн, власником якої є громадянин Польщі.