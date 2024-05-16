Після початку російського вторгнення в 2022 році, понад 2,6 тисячі іноземних бізнесів зареєстрували в Україні.

Про це повідомляє Опендатабот.

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"2652 компанії відкрили іноземці в Україні після початку повномасштабної війни. Загалом гроші в країну під час війни інвестували громадяни зі 100 країн світу. Серед всіх іноземних бізнесменів найчастіше в Україні відкривали бізнес громадяни Туреччини. Резиденти республіки зазначені як власники у 354 українських компаніях. Це 13% від загальної кількості нових бізнесів з іноземними бенефіціарними власниками", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, узбекистанці є власниками у 274 нових українських компаніях та обіймають другу позицію рейтингу. Це 10% від загальної кількості. Громадяни Польщі створили 193 бізнеси або 7% від загальної кількості компаній з іноземними власниками.

На одну компанію може припадати більше 1 власника, коментує Опендатабот.

Найбільшим бізнесом, відкритим іноземцями від початку повномасштабної, стала компанія ТОВ "ТЕНС1МА" із статутним капіталом у 1,28 млрд грн. Власником бізнесу є громадянин Вірменії.

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Друге місце посів АТ - "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Юген". Статутний капітал цієї компанії становить близько 700 млн грн, а власник - громадянин США.

У трійці лідерів також компанія ТОВ "ЛФС" зі статутним капіталом 300 млн грн, власником якої є громадянин Польщі.

 

Фото: Опендатабот

Фото: Опендатабот

Українська економіка встояла після двох років повномасштабної війни

Цього року може відбутись економічне зростання на 3%.

Про це повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як зазначають експерти розвідки, попри атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, ймовірно, що у 2024 році Україна побачить реальне економічне зростання на рівні близько 3%. 

У той же час, НБУ покращив річний прогноз інфляції до 8,2% на 2024 рік порівняно з прогнозованими раніше 8,6%. 

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Минулоріч 40% компаній в Україні були збитковими 

Майже 800 державних та казенних компаній подали фінансову звітність у 2023 році, в якій 40% з них є збитковими.

Про це повідомляв Опендатабот.

За даними Держстату, торік з 789 компаній – 313 мали збитки,  у 2022 році з 797 підприємств – 389 збиткові.

Лідером збитків у 2023 році став аеропорт "Бориспіль". Їхня сума сягнула 1,4 млрд грн. За темпами зростання збитків перше місце зайняло "Добропіллявугілля-Видобуток" – майже у 12 разів, зі 122 млн грн до майже 1,4 млрд грн за рік. 

 

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