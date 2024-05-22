Міністерка економіки України Юлія Свириденко та комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї підписали Рамкову угоду щодо фінансування з боку Європейського Союзу в межах реалізації Ukraine Facility.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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Євросоюз та Україна підписали угоду щодо фінансування

«Угода визначає практичні параметри фінансової підтримки в рамках Ukraine Facility – це інструкція, за якою здійснюватиметься координація, моніторинг, звітування та багато іншого. Здебільшого вона відображає процедури, які будуть спрямовані на ефективне, прозоре та підзвітне використання фінансових ресурсів, що є необхідною умовою для подальшої європейської інтеграції», - зазначила Свириденко.

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Відповідно до Угоди Україна зобов'язується забезпечити високий рівень прозорості та контролю у використанні коштів, наданих Європейським Союзом та захист його фінансових інтересів. Це включає запровадження системи управління та контролю, регулярне звітування, дотримання санкційних вимог ЄС, боротьбу з корупцією.

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Угода також передбачає тісну взаємодію між органами державної влади України та інституціями ЄС, що також сприятиме європейській інтеграції. Для цього Україна буде активно співпрацювати з Європейською комісією, Європейським бюро боротьби з шахрайством (OLAF) та Європейським судом аудиторів.

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Зокрема, залучені органи здійснюватимуть обмін інформацією про використання коштів, координуватимуть свої дії щодо впровадження фінансових ініціатив, проводитимуть спільні аудити та перевірки, а також розроблятимуть і впроваджуватимуть заходи для запобігання корупції та шахрайству.

Національний координатор, а саме Міністерство економіки, стане ключовим органом взаємодії з Європейською комісією та забезпечуватиме ефективне управління та моніторинг використання коштів, наданих Європейським Союзом. Зокрема, Національний координатор відповідатиме за підготовку та подання звітів, а також перевірку виконання кроків Плану України, прийнятого для Ukraine Facility.

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Угода також передбачає створення Аудиторської ради, до складу ради увійдуть професійні аудитори, експерти з фінансового контролю, а також антикорупційні експерти. Рада забезпечуватиме ефективний аудит і моніторинг та співпрацюватиме з іншими наглядовими та антикорупційними органами для забезпечення комплексного підходу до контролю за використанням коштів.

Рада ЄС схвалила виплати з Українського фонду в бюджеті ЄС

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"Було зроблено важливий крок для надання так необхідної, регулярної та передбачуваної фінансової підтримки для відновлення, реконструкції та модернізації України протягом наступних чотирьох років. ЄС ще раз підтвердив свою відданість стабільності та зростанню України", - прокоментував міністр фінансів Бельгії та президент Ради Вінсент ван Петегем.

"Рада ЄС сьогодні ухвалила виконавче рішення, яке надає позитивну оцінку "Українського плану", в якому викладені наміри уряду України щодо відновлення, відбудови та модернізації країни, а також щодо реформ, які вона планує здійснити в частині процесу розширення протягом наступних чотирьох років.

Рада ЄС, зокрема, дійшла висновку, що завдяки цьому плану Україна виконує передумови для надання підтримки в рамках Українського фонду (до 50 мільярдів євро), і що віднині регулярні платежі можуть розпочатися", - йшлося у повідомленні.