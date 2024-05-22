Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) надала роз’яснення у відповідь на запити медіа щодо проведення обшуків у Національному антикорупційному бюро України - жодних обшуків в приміщеннях НАБУ не проводилося.

Раніше «Українська правда» написала, що представники САП та Нацполіції прийшли з обшуками до Національного антикорупційного бюро України у межах розслідування про витік інформації щодо «великого будівництва».

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Правоохоронці провели обшук за місцем проживання детектива НАБУ

У САП повідомили, що здійснюють процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями 364 та 387 Кримінального кодексу України щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень співробітниками бюро.

Відповідне провадження розпочали після службової записки викривача – співробітника НАБУ.

"Жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося. У вказаному кримінальному провадженні здійснювався обшук виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів”, - ідеться у повідомленні.

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До обшуку була залучена Національна поліція України через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ.

Працівники Нацполіції не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань Національного бюро, підкреслили в САП.

В "Українській правді" писали, що представники САП та Нацполіції прийшли з обшуками до Національного антикорупційного бюро у межах розслідування про витік інформації щодо “великого будівництва”.

У повідомленні зазначалося, що події відбувались у детектива НАБУ Валерія Полюги та фігуранта справи - ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе.

Ексзаступнику керівника ОП повідомили про підозру у незаконному збагаченні

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ексзаступнику керівника Офісу Президента (2019-2024 рр.) у справі щодо незаконного збагачення на 15,7 млн грн.

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За даними слідства, у період з 2020 по 2022 рр. фігурант набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн.

"Таким чином, різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн. Йдеться про 2 автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті", - зазначили у НАБУ.

У НАБУ додали, що викриття злочину відбулось після публікації розслідування журналістів "Української правди", а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Крім того, "Українській правді" колишній заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов підтвердив, що отримав підозру від НАБУ.