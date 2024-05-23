Впродовж доби російські війська 462 рази вдарили по Запорізькій області.
Про це написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.
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Росія атакувала Запорізьку область
"Впродовж доби окупанти 462 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів", – повідомив Федоров.
Як зазначається, Росія під час комбінованої атаки застосувала 232 БпЛА різних типів і здійснила 2 обстріли з РСЗВ та 226 із артилерії.
За словами очільника ОВА, надійшли 15 повідомлень про руйнування житла, але мирне населення не постраждало.
За його даними, під ворожими обстрілами були Гуляйполе, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Вербове та Новоандріївка.
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Нагадаємо, що вчора впродовж доби росіяни також обстрілювали територію Запорізької області.
Про це писав Іван Федоров у Телеграм.
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За його словами, надійшло 9 повідомлень про руйнування житла, а під обстрілами були 8 населених пунктів: Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Гуляйполе, Степногірськ і Запоріжжя.