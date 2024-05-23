Впродовж доби російські війська 462 рази вдарили по Запорізькій області.

Про це написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

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Росія атакувала Запорізьку область

"Впродовж доби окупанти 462 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів", – повідомив Федоров.

Як зазначається, Росія під час комбінованої атаки застосувала 232 БпЛА різних типів і здійснила 2 обстріли з РСЗВ та 226 із артилерії.

За словами очільника ОВА, надійшли 15 повідомлень про руйнування житла, але мирне населення не постраждало.

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За його даними, під ворожими обстрілами були Гуляйполе, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Вербове та Новоандріївка.