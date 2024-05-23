Армія РФ завдала удару по Херсонщиі, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм.

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Що відомо про обстріл Херсонщини

"Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Зеленівка, Придніпровське, Станіслав, Білозерка, Велетенське, Іванівка, Токарівка, Олександрівка, Ольгівка, Золота Балка, Зміївка, Тягинка, Миколаївка, Михайлівка, Бургунка та місто Херсон", – зазначив Прокудін.

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Він додав, що російські сили спрямували ракету на Високопільську громаді та скинули КАБи на Бериславський і Херсонський райони.

Як зазначається, ворог влучив у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджені 5 приватних будинків. Також надійшли повідомлення про влучання в стільникову вежу, промислове підприємство та приватний автомобіль.

"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", – повідомив очільник ОВА.

Росія переміщує підрозділи до Херсонщини

Нагадаємо, що нещодавно в Інституті вивчення війни зазначали, що Росія, ймовірно, перекидає 76-у десантну дивізію до Херсонської області.

Як повідомлялося, російські "воєнкори" підтвердили заяви про передислокацію підрозділів цієї дивізії із західної частини Запорізької області в район Кринок, що на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

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