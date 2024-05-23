У середу міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс виступив з різкою критикою щодо постачання Китаєм летальної зброї для використання у війні проти України. Тим часом Вашингтон був більш делікатним у коментарях щодо своїх суперників у Пекіні.

"Військові розвідки США і Великої Британії можуть довести, що летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію, і далі — в Україну, — заявив Шаппс на прес-конференції в Лондоні. — Світу час прокинутися... І це починається з закладення основи для загального збільшення витрат на наше колективне стримування".

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Пізніше в середу, виступаючи на прес-брифінгу в Білому домі пізніше в середу, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван був більш дипломатичним стосовно цього питання.

Він визнав, що Китай може "безпосередньо надати зброю, летальну допомогу Росії", і що це завжди викликало занепокоєння у США та їхніх партнерів, але "ми не бачили [доказів] цього на даний момент".

Салліван пояснив, що Білий дім дійсно занепокоєний "тим, що Китай робить для підживлення російської військової машини, не надаючи зброю безпосередньо, але забезпечуючи ресурси для російської оборонної промислової бази".

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Агенція Франс-Пресс (AFP) зазначає, що минулого року пожвавлення торгівлі між двома країнами критично підтримало російську економіку, яка перебуває в скрутному становищі. (Цієї весни найбільша російська енергетична компанія "Газпром" вперше в своїй історії зазнала збитків). AFP наводить китайські дані, згідно з якими обсяг торгівлі з Росією у 2023 році оцінюється у 240 мільярдів доларів.

Lego випускає нові набори з українськими пам'ятками, щоб зібрати гроші для зруйнованої школи

Данська компанія-виробник іграшок Lego представила серію наборів конструкторів, створених на основі українських пам'яток, пропонуючи нові випуски не для прямого продажу, а як призи в лотереї для групи переможців серед учасників, які пожертвують 24 долари США або більше на відновлення зруйнованої школи.

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Ініціатива реалізується у партнерстві з благодійною платформою United24, заснованою президентом Володимиром Зеленським, яку представляють десятки міжнародних знаменитостей — від зірки українського футболу Андрія Шевченка до американського кантрі-співака Бреда Пейслі та британського шукача пригод Беара Гріллса.

На нових наборах Lego зображені такі українські пам'ятки, як Золоті ворота в Києві, Ханський палац у Бахчисараї, Миколаївська астрономічна обсерваторія та Одеський оперний театр.

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Усі виручені кошти підуть на відбудову середньої школи у селищі Велика Костромка (Дніпропетровська область), яка була серйозно пошкоджена російською ракетою 11 жовтня 2022 року. Кампанія зі збору коштів триватиме з 20 травня по 20 червня.

Україна завдає ударів у відповідь по Бєлгороду та Луганську, є загиблі серед мирного населення

Російська влада стверджує, що українські збройні сили в середу завдали повітряних ударів по низці прикордонних сіл на території Росії та окупованої частини Луганської області, в результаті чого загинули три людини.

"Кілька повітряних цілей були збиті на підльоті до села Бєлєнькоє [в Бєлгородській області Росії]. На превеликий жаль, загинув один мирний житель", — заявив губернатор області В'ячеслав Гладков.

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Він також повідомив, що один мирний житель села Бєлєнькоє дістав поранення, а ще один був поранений в результаті обстрілу поблизу прикордонного міста Шебекіно.

Тим часом у Луганській області внаслідок обстрілів з боку Збройних сил України (ЗСУ) загинули двоє цивільних осіб, ще четверо дістали поранення, повідомляє проросійська обласна адміністрація.

Українські та російські війська обмінюються повітряними атаками вздовж кордону між відповідними Харківською та Бєлгородською областями відтоді, як 10 травня Москва розпочала наземне вторгнення в цю північно-східну частину України.

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Після російських ядерних випробувань Франція проводить власні навчання

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Наступного дня після того, як Кремль оголосив про перші етапи запланованих навчань із застосуванням "нестратегічної" ядерної зброї на півдні Росії, Париж у середу провів власні ядерні випробування.

Агенція AFP повідомила, цитуючи міністра оборони Себастьєна Лекорню, що Франція провела "перший випробувальний запуск оновленої ядерної ракети, призначеної для запуску з винищувача Rafale".

Ракета ASMPA-R без боєголовки була випущена з літака під час навчань "над національною територією... в кінці польоту, що імітував ядерний повітряний рейд", – сказав Лекорню в своїй заяві.

Джон Моретті
Джон Моретті
Джон Моретті – незалежний журналіст і автор, який живе між Європою та Сполученими Штатами. Він також провів більше десяти років, працюючи з компаніями, які захищають мандрівників від надзвичайних ситуацій зі здоров’ям і безпекою за кордоном. Його академічна освіта полягає у східноєвропейських дослідженнях, міжнародній державній політиці та боротьбі з тероризмом.
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