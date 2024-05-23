У середу міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс виступив з різкою критикою щодо постачання Китаєм летальної зброї для використання у війні проти України. Тим часом Вашингтон був більш делікатним у коментарях щодо своїх суперників у Пекіні.

"Військові розвідки США і Великої Британії можуть довести, що летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію, і далі — в Україну, — заявив Шаппс на прес-конференції в Лондоні. — Світу час прокинутися... І це починається з закладення основи для загального збільшення витрат на наше колективне стримування".

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Пізніше в середу, виступаючи на прес-брифінгу в Білому домі пізніше в середу, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван був більш дипломатичним стосовно цього питання.

Він визнав, що Китай може "безпосередньо надати зброю, летальну допомогу Росії", і що це завжди викликало занепокоєння у США та їхніх партнерів, але "ми не бачили [доказів] цього на даний момент".

Салліван пояснив, що Білий дім дійсно занепокоєний "тим, що Китай робить для підживлення російської військової машини, не надаючи зброю безпосередньо, але забезпечуючи ресурси для російської оборонної промислової бази".

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Агенція Франс-Пресс (AFP) зазначає, що минулого року пожвавлення торгівлі між двома країнами критично підтримало російську економіку, яка перебуває в скрутному становищі. (Цієї весни найбільша російська енергетична компанія "Газпром" вперше в своїй історії зазнала збитків). AFP наводить китайські дані, згідно з якими обсяг торгівлі з Росією у 2023 році оцінюється у 240 мільярдів доларів.

Lego випускає нові набори з українськими пам'ятками, щоб зібрати гроші для зруйнованої школи

Данська компанія-виробник іграшок Lego представила серію наборів конструкторів, створених на основі українських пам'яток, пропонуючи нові випуски не для прямого продажу, а як призи в лотереї для групи переможців серед учасників, які пожертвують 24 долари США або більше на відновлення зруйнованої школи.

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Ініціатива реалізується у партнерстві з благодійною платформою United24, заснованою президентом Володимиром Зеленським, яку представляють десятки міжнародних знаменитостей — від зірки українського футболу Андрія Шевченка до американського кантрі-співака Бреда Пейслі та британського шукача пригод Беара Гріллса.

На нових наборах Lego зображені такі українські пам'ятки, як Золоті ворота в Києві, Ханський палац у Бахчисараї, Миколаївська астрономічна обсерваторія та Одеський оперний театр.

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Усі виручені кошти підуть на відбудову середньої школи у селищі Велика Костромка (Дніпропетровська область), яка була серйозно пошкоджена російською ракетою 11 жовтня 2022 року. Кампанія зі збору коштів триватиме з 20 травня по 20 червня.