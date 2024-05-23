Вдень російська армія завдала авіаудару по Харкову, є руйнування. Пошкоджено цивільну інфраструктуру у Шевченківському районі міста. Відомо про 21 пораненого внаслідок удару.

Атака на Харків - що відомо

У Харкові кількість постраждалих внаслідок російського ракетного обстрілу зросла до 21 особи, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Також у ДСНС зазначили, що вдалося ліквідували пожежу на підприємстві, яка виникла внаслідок ракетного обстрілу.

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"За оновленою інформацію, станом на зараз – 7 загиблих", – повідомив повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, Росія завдала щонайменше 15 ударів.

"Окупанти вдарили по цивільному підприємству "Віват", яке займається звичайним друком. Попередньо – один загиблий, постраждали шість осіб", – повідомив Синєгубов.

Він уточнив, що відбулося займання цеху з папером. У "Віват" також підтвердили удар. Про це повідомили у Фейсбук.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по Золочеву, через що двоє осіб постраждали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Атака на Харків 22 травня – що треба знати

Нагадаємо, що вчора росіяни вкотре обстріляли Харків.

Про це писали міський голова та очільник ОВА в Телеграм.

Як зазначалося станом на 18 годину, кількість постраждалих – 12 людей. З пораненням до лікарні доставлено 4 осіб. Один чоловік у важкому стані. Також пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, кафе, АЗС, транспорт і дитячий майданчик.