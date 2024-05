Геніальні українські художники підкорюють світ і завойовують міжнародне визнання. Наші митці вже давно вийшли за межі України, а картини на їхніх виставках продаються за тисячі доларів. А що ви знаєте про українських митців?

Іван Марчук

Патріарх авангарду, легенда українського живопису, геній, який створив близько 5 000 робіт — все це Іван Марчук. За своє життя він вже встиг провести понад 150 монографічних і 50 колективних виставок, а також винайшов свій власний стиль "пльонтанізм" (що походить від українського слова "пльонтати" – плести). А британська газета The Daily Telegraph визнала його справжнім живим генієм та внесла до списку Britain`s Top 100 Living Geniuses.

Його міжнародному визнанню передували заборони творчості від уряду СРСР, довгі роки цькування від радянської влади за "інакомисліє", що призвели до депресії. В СРСР його роботи не виставлялися, бо були під забороною. Іван Марчук був вимушений емігрувати до США. Саме там у 1991 році, почувши звістку про розпад Союзу, він створює свою відому картину "Пробудження", яка нині зберігається в одному з художніх музеїв Нью-Йорку.

Його роботи знаходяться в музеях на п'яти континентах. Міжнародна академія сучасного мистецтва в Римі включила його до складу Золотої гільдії разом з іншими 51 художниками з усього світу та обрала почесним членом своєї вченої ради.

Катерина Білокур

Важка й трагічна доля художниці Катерини Білокур відома багатьом. Проста дівчина з селянської родини, яка здійснювала свою мрію малювати всупереч усьому, довго боролася за право малювати. І попри все її картини випромінюють захоплення красою й дарами природи. Білокур входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України, про яку сам Пабло Пікассо сказав: "Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ".

Її трохи наївну, але сповнену життя творчість порівнюють із такими метрами своєї справи як Анрі Руссо, Ніко Піросманішвілі та Марія Примаченко. Катерина Білокур кілька разів намагалася вступити до художньої школи, але отримувала відмову за відмовою. Її перша персональна виставка побачила світ у Полтаві 1940 року завдяки сприянню оперної співачки Оксани Петрусенко, якій сподобався малюнок Білокур. Після цього їй вдалося заявити про себе світу, а її виставки проходили в усьому Союзі. У 1954 році вона навіть взяла участь у Міжнародній виставці в Парижі.

Анатолій Криволап

Анатолій Криволап — живописець і майстер нефігуративного живопису й пейзажу є одним із найдорожчих сучасних українських художників. Роботи пензля цього митця можна побачити у найвідоміших галереях світу, і чимало з них стали частиною приватних колекцій поціновувачів мистецтва. Його відома картина "Кінь. Вечір" у 2013 році була продана з аукціону в Лондоні за $186 тис. Анатолій Криволап є засновником іменної премії для молодих художників з грантом $5 тис., але це не чисто гроші, це пакет для самоосвіти. Адже стипендіати отримують можливість доїхати до найкращих музеїв світу та розширити свій світогляд.

Наразі його полотна мають характерний стиль — це експресивні пейзажі, написані яскравими фарбами. Він прагне описати стосунки людини й природи за допомогою поєднання кольору та незвичних форматів. Довгий час Криволап експериментував із різними кольорами й обирав полотно залежно від ідеї, але, здається, знайшов свій унікальний стиль.

Влада Ралко

Талановита ілюстраторка, майстриня графіки та художниця Влада Ралко створює неперевершені артбуки та картини. У 2001 році вона стала володаркою премії Всеукраїнської трієнале живопису, а в 2007-му отримала стипендію CCN Graz. Її перший гучний проєкт — “Китайський еротичний щоденник” – малюнки кульковою ручкою, аквареллю та гуашшю на невеличких аркушах паперу. Так художниця намагалася передати свої власні враження від Китаю, де в той час працював її чоловік, художник Володимир Будніков.

У своїй творчості вона піднімає складні питання ідентичності людини, актуалізує соціальні та політичні настрої суспільства. Художниці подобається занурюватися в екзистенційні кризи, глибини болю та страждань тіла. Ралко має незвичайну манеру письма, з її пера виходять емоційні, контрастні та навіть жорсткі картини з насиченою палітрою. Ралко також стала лауреаткою Премії He for She: Women In Arts у 2019 році.

Ілля Чичкан

Епатажний український художник, чиї роботи можна побачити в Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку, а також у багатьох галереях і музеях Європи та США. Картину Іллі Чичкана "ІТ" ("Воно") продали з аукціону Philips de Pury за $70 тис. – це одна з найдорожчих робіт автора.

Ім'я Чичкана стійко асоціюється з рухом митців "Нова Хвиля", що виник на межі 1990-х років. Це локальний напрямок трансавангарду, який відносять до раннього постмодернізму. Можна сказати, що це мистецька реакція на ключові соціально-політичні та культурні зміни в суспільстві. Митець працює у різних жанрах, займається не лише живописом, а й фотографією, робить інсталяції.

Його картинами заповнювали міжнародні фестивалі сучасного мистецтва та престижні форуми — такі, як бієнале у Сан-Паулу (1996), бієнале сучасного мистецтва в Йоганнесбурзі (1997), Празький бієнале (2003), Белградський бієнале (2004), європейський бієнале Manifesta (2004), а також Венеційський бієнале (2009).

Олександра Екстер

Відома українська художниця, сценаристка та педагогиня, на честь якої в Києві назвали вулицю — Олександра Олександрівна Екстер. Вона є яскравою представницею європейського кубізму та футуризму, українського авангарду, однією з засновниць стилю ”артдеко”.

Під впливом революції Малевича, в якій Екстер стала однією з перших серед художників "безпредметників" ще восени 1915 року, вона створила неповторну мову абстрактних форм. Всі її картини вільні від будь-якого впливу естетики, пропонованої супрематизмом.

Свою філософію творчості Олександра знайшла, коли переїхала з України до Франції, щоби навчатися в Паризькій академії. Виявилося, що французи послуговувалися такою самою школою мистецтв, як і ми. Проте саме тоді один із київських приятелів Екстер познайомив її з поетом Аполлінером, який, своєю чергою, привів її у майстерню Пікассо.

Акторка Аліса Коонен згадує про українську художницю: “В її паризькій господі, так само як у ній самій, впадало в очі своєрідне сполучення європейської культури з українським побутом. На стінах серед малюнків Пікассо і Брака можна було побачити українські вишивки, на підлозі — український килим, до столу подавали глиняні горщики, яскраві майолікові тарілки з варениками”.

Архип Куїнджі

Архип Куїнджі родом із Маріуполя, за походженням грек. Його предки жили на території сучасного Криму. Звідти греків на місце майбутнього Маріуполя в 1780 році переселила Катерина II. Тож якось Архипу порадили поїхати на півострів, щоб побачити роботи відомого художника Івана Айвазовського. Він був зачарований роботами митця та попросився до нього в учні. Після багатьох випробувань Архип врешті-решт покинув свого учителя. Хтось каже, що це лише легенда, а хтось — що це таки було правдою.

Першу свою картину — "Татарська сакля у Криму" — Архип Куїнджі написав як данину своєму корінню, але вона загубилася й можливо навіть не збереглася, проте відоме її зображення. Саме завдяки цій картині Куїнджі заявив про себе світу та став вільним слухачем Академії у Санкт-Петербурзі. Через це його часто називають російським художником, хоча цей митець має українське коріння й сам ніколи не визнавав себе росіянином.

Мотивом для багатьох картин живописця був саме український пейзаж. Серед інших його популярних робіт — "Чумацький шлях у Маріуполі", "Українська ніч", "Вечір в Україні", "Дніпро вранці". У відомій галереї Metropolitan Museum of Art у Нью-Йорку під його картиною "Червоний захід сонця на Дніпрі" минулого року з’явився напис: "У березні 2022 року музей Куїнджі в Маріуполі був зруйнований авіаударом".

Марія Примаченко

Без перебільшення найвідоміша у світі українська художниця, чиї роботи можна побачити не ли в музеях і галереях, а й у мас-маркетинговій культурі. Вся родина Примаченків була неймовірно творчою: батько працював теслею, мати мала хист до вишивання, а бабуся розмальовувала писанки. Першим витвором мистецтва, який створила Марія, була її власна хата. Вона розписала її чудернацькими малюнками, які помітили сусіди та згодом почали замовляти юній Марії "декорувати" і їхні хатини. Як і її мати, вона також мала неабиякий хист до вишивання і робила вишивки на одязі й рушниках на замовлення.

Марія Примаченко здобула художню освіту в експериментальній майстерні при Київському музеї українського мистецтва. У 1936 році її "Звірів з Болотні" презентували на Всеукраїнській виставці народного мистецтва. Про Марію заговорила вся Україна, невдовзі її запросили на Міжнародну виставку в Парижі. Так почалося світове турне мисткині, яке включало галереї у Варшаві, Софії, Монреалі та Празі. Про неї говорили сам Пабло Пікассо та Марк Шагал, її творчість стала відомою на весь світ ще за життя.

Всього за життя Марія Примаченко встигла створити понад 3000 робіт. Її фантастичні, насичені та яскраві сюжети з чудернацькими звірами в головних ролях були натхненні самою природою. 2017 року було засновано фонд Prymachenko Family Foundation, який опікується популяризацією, охороною та захистом витворів мистецтва Марії Примаченко. Фонд також підтримує та поширює мистецтво сина Марії, Федора та її головного учня — онука Івана.

Відвідувачі виставки картин покійної української народної художниці Марії Примаченко. (Фото Войтека Радванського / AFP)

Олександр Ройтбурд

Представник української нової хвилі та ще один із найдорожчих сучасних митців України, Олександр Ройтбурд здійснив справжню революцію в Одеському художньому музеї. Ціни на його картини починаються від $15 тисяч, а його творчість — це не тільки живопис. Він також захоплюється графічними видами мистецтва, знімає відео та пробує себе в інсталяції та перформансах.

Роботи Олександра Ройтбурда можна побачити в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку, Художньому музеї Циммерлі при Рутгерському університеті (Нью-Джерсі), а також в Україні, зокрема в Одесі та Києві (PinchukArtCentre). Його картини є справжнім скарбом і цінуються в приватних колекціях.

Картини митця наповнені еротизмом, він майстерно поєднує "високе" та "низьке", "класичне" та "популярне". В роботах Ройтбурда зустрічаються різноманітні погляди на класичне мистецтво. Він полюбляє, так би мовити, "цитування" світових шедеврів. Велику увагу художник приділяє осмисленню різних релігії та поняття моралі у суспільстві.

Алла Горська

Українська дисидентка, авангардистка та правозахисниця Алла Горська не настільки відома широкому загалу, як Примаченко. Проте її творчість і життєвий шлях також варті уваги. Нещодавня виставка її робіт в Українському Домі в Києві підкорила серця глядачів і дозволила розширити пізнання українців у живописі 1960-х років.

Разом з іншими представниками українського національного руху Горська організувала клуб творчої молоді "Сучасник". Ця смілива та яскрава художниця завжди прагнула вільно мислити, за що дорого заплатила. Органи КДБ стратили її за її нахабну спробу оприлюднити факти масових розстрілів киян у Биківнянському лісі.

Мисткиня працювала у галузі станкового і монументального живопису, а в своїй картині "Козак Мамай" написаній у 1963 році, вона поєднала "традиційного" персонажа фольклору з авангардним стилем написання робіт, який відтоді став її впізнаваною фішкою.