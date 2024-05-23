Як уточнили партизани, внаслідок пошкодження обладнання перестали діяти системи зв'язку системи ППО 49-ї зенітної ракетної бригади ЗС Росії, які були розміщені на цій вишці.

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“Агент нашого руху знищив зовнішню телекомунікаційну шафу вишки зв'язку у н.п. Станички біля Смоленська”, - повідомили партизани в соцмережі.

Агент партизанського руху “Атеш” знищив зовнішнє телекомунікаційне обладнання поблизу російського Смоленська, що за 270 кілометрів на північ від українського кордону.

Очікуємо на невідомі БПЛА в області

“Очікуємо на невідомі БПЛА в області”, - написали в АТЕШ.

Тепер можливі порушення стійкості системи військового управління в регіоні. Представники руху Атеш обіцяють, що також помітно ослабне система ППО росіян. Це дасть можливість більш ефективно завдавати ударів по військових об'єктах Московського військового округу.

Російські спецслужби проводять масштабні заходи з дискредитації проукраїнських рухів

У березні джерела у партизанському русі розповіли Kyiv Post, що російські спецслужби проводять масштабні заходи з дискредитації проукраїнських рухів, включаючи АТЕШ.

Агенти партизанського руху АТЕШ ретельно відстежують ситуацію в окупованому Росією Криму та заявляють, що Кремль продовжує накопичувати там війська і навіть готується до відбиття українських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) у Севастополі.

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Партизани стверджують, що російське командування проводить підготовку до відбиття атаки українських ДРГ, саме для цього берегову лінію оборони посилять бойові машини піхоти.

Джерела у партизанському русі також розповіли Kyiv Post, що російські спецслужби проводять масштабні заходи з дискредитації проукраїнських рухів, включаючи АТЕШ.

"Цілком можливі теракти із подальшим звинуваченням АТЕШ", - сказав співрозмовник видання.

Партизани додали, що Росія прагнутиме звинуватити Україну в нових терористичних актах у найближчі тижні та місяці, особливо руху опору.

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Однак, попри все, АТЕШ вчергове закликає усіх кримчан фіксувати пересування російських військ по півострову і надавати цю інформацію координаторам руху.