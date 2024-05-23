Верховна Рада за своєю квотою призначила на посаду судді Конституційного суду Сергія Різника.

Про це повідомив народний депутат України з фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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В Україні призначили нового суддю Конституційного суду

Він уточнив, що рішення підтримали 276 народних депутатів.

Різник переміг у рейтинговому голосуванні, отримавши 252 голоси від парламентаріїв. Інші отримали 164 та 142 голоси.

Напередодні голосування у Центр протидії корупцї (ЦПК) повідомили, що Різник є першим суддею, обраним за новою процедурою за участі Дорадчої групи експетів з міжнародниками у складі.

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"До нього не було суттєвих зауважень. А питання, які були у членів Дорадчої групи експертів, Різник зняв своїми поясненнями під час співбесіди", — зазначили у ЦПК.

Сергій Різник — що відомо

Різник народився 27 листопада 1980 року в м. Калуші Івано-Франківської області. В 1998 році закінчив Калуську гімназію та вступив на юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

Після закінчення університету з 2003 року наукову роботу поєднував з практичною, в т. ч. (з 2006 року) – адвокатською діяльністю. У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю "Конституційне право; муніципальне право". З 2010 року – доцент кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського університету. В лютому 2015 року отримав вчене звання доцента.

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З січня 2016 року – заступник завідувача кафедрою конституційного права, головний співредактор наукового журналу “Український часопис конституційного права”. З серпня 2016-го – секретар Вченої ради юридичного факультету. З квітня 2017 року по вересень 2018 року – заступник декана юридичного факультету з навчально-виховної роботи та міжнародної співпраці.

У червні 2021 року призначений на посаду проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Львівського національного університету імені Івана Франка.