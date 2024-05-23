Росія 2 648 разів за добу обстріляла Донеччину, використовуючи артилерію та РСЗВ "Смерч".
Про це повідомляє поліція Донецької області.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Комбінований обстріл РФ Донеччини
"Руйнувань зазнали 29 цивільних об’єктів – 17 житлових будинків, магазин, гуртожиток, адмінбудівля, транспорт і критична інфраструктура.", – повідомили в поліції.
Як повідомляється, в Торецьку внаслідок артилерійського обстрілу загинула цивільна особа, пошкоджено приватну оселю.
Також російські сили завдали авіаудару по Північному – поранені троє мешканців, пошкоджені три будинки.
"П’ять разів окупанти обстріляли Лиман – одна людина зазнала травм, пошкоджено 5 приватних осель, магазин, адмінбудівлю, два газогони та цивільне авто. Крім того, в ніч на 23 травня ворог накрив з РСЗВ «Смерч» житловий сектор Костянтинівки. Пошкоджено щонайменше 4 приватних будинки, два газогони", – зазначили в поліції.
Росія обстріляла Донеччину майже 2 400 разів
Нагадаємо, що 21 травня російська армія обстріляла Донецьку область 2 360 разів.
Про це повідомляв відділ комунікації поліції Донецької області.
Як зазначається, ворог використав авіацію, РСЗВ "Смерч" та артилерію, через що пошкоджені 17 житлових будинків. Також в Єлизаветівці та Північному 2 людини дістали поранення внаслідок артилерійського обстрілу та дронового удару.