Росія 2 648 разів за добу обстріляла Донеччину, використовуючи артилерію та РСЗВ "Смерч".

Про це повідомляє поліція Донецької області.

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Комбінований обстріл РФ Донеччини

"Руйнувань зазнали 29 цивільних об’єктів – 17 житлових будинків, магазин, гуртожиток, адмінбудівля, транспорт і критична інфраструктура.", – повідомили в поліції.

Як повідомляється, в Торецьку внаслідок артилерійського обстрілу загинула цивільна особа, пошкоджено приватну оселю.

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Також російські сили завдали авіаудару по Північному – поранені троє мешканців, пошкоджені три будинки.

"П’ять разів окупанти обстріляли Лиман – одна людина зазнала травм, пошкоджено 5 приватних осель, магазин, адмінбудівлю, два газогони та цивільне авто. Крім того, в ніч на 23 травня ворог накрив з РСЗВ «Смерч» житловий сектор Костянтинівки. Пошкоджено щонайменше 4 приватних будинки, два газогони", – зазначили в поліції.