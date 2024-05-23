В Україну від Британії відправляється пакет допомоги на 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад $190 млн) для посилення повітряної та морської оборони.

Про це повідомляє видання The Sun із посиланням на заяву міністра оборони Британії Гранта Шаппса.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Міжнародний фонд для України надсилає новий пакет допомоги для ЗСУ

"Міжнародний фонд для України надає життєво важливу підтримку Збройним Силам України для задоволення їхніх термінових потреб у боєздатності", – заявив Шаппс.

Як зазначив міністр оборони, в новому пакеті допомоги Британія передає Україні більше систем протиповітряної оборони для захисту цивільного населення та інфраструктури, а також морський потенціал для посилення військово-морських сил.

Advertisement

Сполучене Королівство разом із союзниками надіслали радари протиповітряної оборони, приманки й системи радіоелектронної боротьби вартістю 70 млн фунтів стерлінгів. Інші 80 млн витратили на малі човни, розвідувальні дрони та безпілотні надводні апарати.

Більше по темі Команда МВФ прибула до Києва обговорити економічні ризики для України 27 травня місія МВФ розпочне у Варшаві дискусії з представниками влади України щодо заходів економічної політики

Як зазначає видання, наразі фонд для України отримав 900 мільйонів фунтів.

Велика Британія виділила для України 500 мільйонів фунтів

Нагадємо, що 11 травня уряд Великої Британії оголосив про пакет військової допомоги на 500 млн фунтів стерлінгів.

Advertisement

Про це йшлося в повідомленні британського оборонного відомства.

Як зазначається, це найбільший в історії пакет військової допомоги від Британії для України.

До пакету увійшли 4 мільйони боєприпасів, понад 1600 ракет і 400 транспортних засобів, включно зі 160 автомобілями Husky.