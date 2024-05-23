73-річного уродженця Львова, який коригував ракетний удар по Яворівському військовому полігону, засудили до 15 років ув'язнення. Внаслідок російської атаки на полігон загинули понад 60 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Коригувальника удару по Яворівському полігону засудили

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Львівської обласної прокуратури суд визнав громадянина України винним у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України)», - йдеться в повідомленні.

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Прокурори у суді довели, що з початку повномасштабного вторгнення 73-річний уродженець м. Львова - колишній працівник КДБ СРСР - співпрацював з агентами ФСБ РФ. Він збирав відомості про розташування військових об’єктів, зброї та об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.

Зокрема, засуджений через месенджер Телеграм переслав карту-схему Яворівського військового полігону. На ній зображено розташування військових містечок Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Додатково він зазначив, де знаходяться казарми та гуртожитки.

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13 березня 2022 року армія РФ здійснила обстріл цих обʼєктів, загалом випустивши понад 30 ракет. Тоді загинули понад 60 людей, більше 160 були поранені.

Окрім цього, львів’янин передавав ворогу іншу інформацію з метою підривної діяльності проти України. Правоохоронці затримали навідника у червні 2022 року. На вирок він чекав під вартою.

Під час судового засідання коригувальник свою провину так і не визнав, у скоєному не розкаявся.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

СБУ викрила коригувальницю ударів РФ по Харківщині

Служба безпеки України викрила та затримала інформаторку, яка коригувала повітряні удари Росії по Харківщині.

Кіберфахівці СБУ запобігли новим ударам РФ по лініях оборони та об’єктах Укрзалізниці на Харківщині. Ключовими цілями росіян були новозбудовані укріпрайони та логістичні шляхи Збройних сил України.

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Для коригування обстрілів загарбники залучили місцеву жительку, яка працювала на російську розвідку.

За вказівкою ворога вона мала виявити і позначити на Google-картах геолокації мінних полів, довготривалих оборонних точок, а також системи окопів і бліндажів.

Зрадниця намагалася стежити за залізничними коліями, які використовують військові ешелони Збройних сил України, особливо з важкою бронетехнікою та артилерією.

За її координатами росіяни планували здійснити повітряні атаки з використанням крилатих ракет і керованих авіабомб.

У разі вогневого ураження потенційних цілей загарбники сподівались послабити оборону Харкова та зруйнувати залізничні шляхи переправлення на фронт військових, зброї та боєприпасів.

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Після авіаудару фігурантка мала прозвітувати про його точність, а потім отримати подальші інструкції для втечі до РФ. Кіберфахівці СБУ викрили агентку і заблокували її втечу до Росії.