Джерела Kyiv Post підтверджують, що вдень безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) атакували декілька об'єктів російського військово-промислового комплексу у Татарстані, які розташовані на відстань понад 1 000 кілометрів від кордону з Україною. Інформація про результати ураження об'єктів уточнюється. Дрони ГУР завдали ударів по об'єктах ВПК у Татарстані Співрозмовник Kyiv Post зазначив, що атака відбулась "у рамках популяризації українського свята - Дня Героїв". ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement "Це було гуркітливо", - додало джерело. Зокрема, українські дрони вже досягли Казані та Нижньокамська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовується у військовій галузі.

"Це було гуркітливо", - додало джерело.

Місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи лунають у Нижньокамську. Також тривала евакуація співробітників з Нижньокамської ТЕЦ, "Нижньокамськвуглецю", "Оргсинтезу", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижньокамськнафтохіму" та "Нижньокамськшини". Більше по темі СБУ повідомила про підозру продюсеру Бардашу, який втік до РФ та закликає захопити Київ і Харків Служба безпеки зібрала доказову базу на продюсера і музиканта Юрія Бардаша, який виправдовує війну РФ проти України. Повідомляється, що у регіоні припинили роботу обидва аеропорти в Казані та Нижньокамську. Advertisement