Джерела Kyiv Post підтверджують, що вдень безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) атакували декілька об'єктів російського військово-промислового комплексу у Татарстані, які розташовані на відстань понад 1 000 кілометрів від кордону з Україною. Інформація про результати ураження об'єктів уточнюється.
Дрони ГУР завдали ударів по об'єктах ВПК у Татарстані
Співрозмовник Kyiv Post зазначив, що атака відбулась "у рамках популяризації українського свята - Дня Героїв".
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"Це було гуркітливо", - додало джерело.
Зокрема, українські дрони вже досягли Казані та Нижньокамська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовується у військовій галузі.
Місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи лунають у Нижньокамську. Також тривала евакуація співробітників з Нижньокамської ТЕЦ, "Нижньокамськвуглецю", "Оргсинтезу", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижньокамськнафтохіму" та "Нижньокамськшини".
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Повідомляється, що у регіоні припинили роботу обидва аеропорти в Казані та Нижньокамську.
Хакери ГУР залишили без інтернету і зв'язку весь Татарстан
На початку травня Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) здійснило масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та операторів мобільного зв’язку в Татарстані.
Головні обʼєкти кібероперації - мережі зв’язку в особливій економічній зоні "Алабуга", де розміщені понад 30 виробництв, зокрема важливі підприємства ОПК Російської Федерації.
"Алабуга" є однією з найбільших у Росії спеціальних економічних зон, яка приносить 59% сукупної виручки та 34% податкових зборів від усіх ОЕЗ.
Внаслідок DDоS атаки була заблокована робота інтернету в Татарстані загалом, у Казані. Не працювали також мобільний оператор МТС, найбільший оператор зв’язку ПАО "Таттелеком" і регіональний оператор зв’язку "Уфанет".
Користувачі мереж скаржились на відсутність доступу до Інтернету, погану роботу веб-ресурсів та мобільних додатків. Деякі клієнти повідомляли про неможливість скористатися мобільними додатками, які керують роботою домофонів у підʼїздах. Також користувачі атакованих провайдерів повідомляли про збої в роботі інтернет-месенджерів.