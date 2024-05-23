Правоохоронці у Великій Британії висунули обвинувачення чоловіку, який допомагав російський розвідці.

Про це пише Укрінформ з посиланням на BBC.

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Британцю висунули обвинувачення у співпраці з розвідкою РФ

Йдеться про 64-річного чоловіка із міста Гарлоу в графстві Ессекс. Його затримали у центрі Лондона співробітники поліції з контртерористичного підрозділу.

Слідчі також обшукали декілька будинків в Хартфордширі та Ессексі. За даними поліції, жодної загрози для широкої громадськості немає.

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Зазначається, що підозрюваний був затриманий згідно з новими повноваженнями, наданими Законом «Про національну безпеку», що означає, що людей можна затримувати без ордера на арешт, якщо поліція «обґрунтовано підозрює, що вони причетні до діяльності іноземної держави, що становить загрозу».

Поліція не розголошує подробиць щодо діяльності, якою він займався затриманий. Обвинувачення охоплює дії, які можна охарактеризувати як «суттєву допомогу іноземній розвідці у здійсненні діяльності, пов'язаної з Великою Британією».

Британія надаватиме кіберзахист своїм політикам і високопосадовцям через атаки РФ

Британським політикам, чиновникам та іншим особам під високим ризиком запропонують підтримку й захистит від хакерських атак з боку іноземних шпигунів перед виборами, запланованими на кінець цього року.

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Про це пише Reuters, цитуючи директора з питань національної стійкості та майбутніх технологій Національного центру кібербезпеки Великої Британії Джонатона Елісона.

"Особи, які відіграють важливу роль у нашій демократії, є привабливою мішенню для кіберакторів, які прагнуть порушити чи іншим чином підірвати наше відкрите та вільне суспільство", - пояснив Еллісон.

Як зазначає видання, Прем'єр-міністр Ріші Сунак і керівники служби безпеки попередили, що російська розвідка та групи, пов'язані з китайською державою, намагалися атакувати британські установи та окремих осіб, у тому числі законодавців.

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У грудні міністерство закордонних справ Британії наклало санкції на двох російських хакерів, які працювали на Федеральну службу безпеки Росії (ФСБ), атакуючи особисті скриньки електронної пошти політиків, журналістів та інші групи.

За даними Reuters, Національний центр кібербезпеки Британії, який є частиною британського розвідувального агентства GCHQ, заявив, що за його оцінками, облікові записи кандидатів на виборах і офіційних осіб "можуть бути привабливими цілями для кіберакторів, які прагнуть здійснювати шпигунські операції".