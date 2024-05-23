Президент Володимир Зеленський під час саміту UNITED24 у Києві оголосив про старт глобального збору на бойові роботизовані платформи. Платформа UNITED24 за два роки зібрала 650 млн дол. допомоги Україні та об’єднала 110 країн і мільйони людей та компаній.
Про це повідомляє пресслужба Президента.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Зеленський оголосив про початок глобального збору на бойові роботизовані платформи
«Сьогодні радий оголосити новини про розвиток UNITED24. Перша – приєднуються нові амбасадори. І друга наша новина – стартує глобальний збір на бойові роботизовані платформи. Наша українська «Армія дронів» і технологія морських дронів уже довели свою ефективність у захисті України від російського терору», – сказав Зеленський.
Він поінформував, що платформа UNITED24 за два роки зібрала 650 мільйонів доларів допомоги Україні та об’єднала 110 країн і мільйони людей та компаній. Добровільні внески були різними – від кількох доларів до мільйонів.
Зеленський очікує, що РФ посилить наступ на північному сході
Це дало змогу реалізувати понад сто проєктів: створити перший у світі флот морських дронів, закупити реанімобілі та обладнання для лікарень, відновити житлові будинки, побудувати мости та облаштувати укриття для дітей.
Новими амбасадорами UNITED24, за словами Зеленського, стали американські акторки Гіларі Свенк та Алісса Мілано, загалом же їх уже 26.
На саміті UNITED24 у Києві були присутні астронавт NASA Скотт Келлі, футболісти Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, актор Міша Коллінз, оператор-постановник Imagine Dragons Тай Арнольд, а також кінорежисер і сценарист з українським корінням Даріус Мардер, режисер і кінопродюсер Даг Лайман, історик Сергій Плохій.
«Два роки тому стартувала ідея UNITED24 – ідея об’єднати якнайбільше звичайних людей із різних країн та континентів. UNITED24 додав нашій державі сили, нашому суспільству – міцності, а людству загалом додав знання, що держави також можуть створювати успішні фандрейзингові платформи, які орієнтовані і на захист загальнолюдських цінностей, і на абсолютно практичну, дієву допомогу державі в час війни», – наголосив Президент.
UNITED24 - що відомо
Фандрейзингова платформа UNITED24 запрацювала 5 травня 2022 року з ініціативи Володимира Зеленського. Серед амбасадорів проєкту – актори, режисери, підприємці, музиканти, науковці, спортсмени, астронавт.
Зібрані завдяки їхній підтримці та зусиллям донорів кошти спрямували на закупівлю безпілотників різних типів, морських дронів, систем протидії дронам, обладнання для розмінування, інкубаторів для передчасно народжених дітей, автомобілів швидкої допомоги, а також на відбудову 26 мостів, багатоквартирних будинків s шкіл та облаштування укриттів для дітей.