Президент Володимир Зеленський під час саміту UNITED24 у Києві оголосив про старт глобального збору на бойові роботизовані платформи. Платформа UNITED24 за два роки зібрала 650 млн дол. допомоги Україні та об’єднала 110 країн і мільйони людей та компаній.

Про це повідомляє пресслужба Президента.

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Зеленський оголосив про початок глобального збору на бойові роботизовані платформи

«Сьогодні радий оголосити новини про розвиток UNITED24. Перша – приєднуються нові амбасадори. І друга наша новина – стартує глобальний збір на бойові роботизовані платформи. Наша українська «Армія дронів» і технологія морських дронів уже довели свою ефективність у захисті України від російського терору», – сказав Зеленський.

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Він поінформував, що платформа UNITED24 за два роки зібрала 650 мільйонів доларів допомоги Україні та об’єднала 110 країн і мільйони людей та компаній. Добровільні внески були різними – від кількох доларів до мільйонів.

Більше по темі Зеленський очікує, що РФ посилить наступ на північному сході За словами президента, наступ РФ може складатися з кількох хвиль, перша була на Харківщині.

Це дало змогу реалізувати понад сто проєктів: створити перший у світі флот морських дронів, закупити реанімобілі та обладнання для лікарень, відновити житлові будинки, побудувати мости та облаштувати укриття для дітей.

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Фото: сайт Президента України

Новими амбасадорами UNITED24, за словами Зеленського, стали американські акторки Гіларі Свенк та Алісса Мілано, загалом же їх уже 26.

На саміті UNITED24 у Києві були присутні астронавт NASA Скотт Келлі, футболісти Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, актор Міша Коллінз, оператор-постановник Imagine Dragons Тай Арнольд, а також кінорежисер і сценарист з українським корінням Даріус Мардер, режисер і кінопродюсер Даг Лайман, історик Сергій Плохій.

Фото: сайт Президента України

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«Два роки тому стартувала ідея UNITED24 – ідея об’єднати якнайбільше звичайних людей із різних країн та континентів. UNITED24 додав нашій державі сили, нашому суспільству – міцності, а людству загалом додав знання, що держави також можуть створювати успішні фандрейзингові платформи, які орієнтовані і на захист загальнолюдських цінностей, і на абсолютно практичну, дієву допомогу державі в час війни», – наголосив Президент.

UNITED24 - що відомо

Фандрейзингова платформа UNITED24 запрацювала 5 травня 2022 року з ініціативи Володимира Зеленського. Серед амбасадорів проєкту – актори, режисери, підприємці, музиканти, науковці, спортсмени, астронавт.

Зібрані завдяки їхній підтримці та зусиллям донорів кошти спрямували на закупівлю безпілотників різних типів, морських дронів, систем протидії дронам, обладнання для розмінування, інкубаторів для передчасно народжених дітей, автомобілів швидкої допомоги, а також на відбудову 26 мостів, багатоквартирних будинків s шкіл та облаштування укриттів для дітей.