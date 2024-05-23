Служба безпеки України впроваджує кращі військово-технологічні рішення, щоб ефективно знищувати ворога. Зокрема, оснащення морських дронів «Sea Baby» реактивними системами залпового вогню – це яскраве свідчення щоденного вдосконалення СБУ.

Про це повідомив очільник СБУ Василь Малюк під час саміту фандрейзингової платформи UNITED24.

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Дрони Sea Baby: новітнє оснащення та використання

«Використання надводних морських бойових дронів – це нова віха в історії морських битв. Але ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників. Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися. Головне, що ми впроваджуємо кращі військово-технологічні рішення, щодня експериментуємо і вдосконалюємося», – зазначив Василь Малюк.

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Він повідомив, вперше СБУ використала дрон «Sea Baby», оснащений реактивними системами залпового вогню «Град», у грудні 2023 року.

Більше по темі СБУ повідомила про підозру продюсеру Бардашу, який втік до РФ та закликає захопити Київ і Харків Служба безпеки зібрала доказову базу на продюсера і музиканта Юрія Бардаша, який виправдовує війну РФ проти України.

«Sea Baby» - це багатоцільові платформи, на які спецслужба ставить додаткове озброєння для виконання різних завдань. Серед іншого дрон ефективно виконує дистанційне мінування. І, за словами Голови СБУ, таким чином було вражено вже 4 ворожі кораблі.

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Фото: СБУ

Малюк нагадав, що історія застосування надводних дронів розпочалася у 2022 році, коли Верховний Головнокомандувач, Президент України Володимир Зеленський поставив СБУ завдання: зупинити домінування росіян в акваторії Чорного моря і створити оперативно вигідні умови для функціонування зернового коридору.

Спецслужба виконала його, починаючи від оперативного задуму і до успішних бойових виходів. СБУ першою використала надводні безпілотники у своїх спецопераціях.

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«Згодом до нас приєдналися побратими з ГУР і ВМСУ. І сьогодні у нас дуже багато трофеїв. Зокрема, СБУ вразила 11 ворожих кораблів. І по суті, ми загнали російський флот у бухту Новоросійська. Але навіть там ми їх дістали, вразивши великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», – нагадує Малюк.

З допомогою дронів, оснащених РСЗВ, спецслужба може суттєво збільшити перелік потенційних цілей на морі.

Однією з пріоритетних цілей Малюк називає і Кримський міст, який вже двічі був уражений СБУ, в тому числі з допомогою морських дронів Sea Baby.

Голова СБУ подякував амбасадорам UNITED24, волонтерам і всім українцям, які донатять і допомагають українським захисникам. А також – побратимам із Сил оборони, спільно з якими спецслужба реалізовує різні задуми.

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«Попереду дуже й дуже багато сюрпризів. Повірте, СБУ і всі Сили оборони не підведуть. Ми маємо разом динамічно рухатися до Перемоги, оскільки в єдності наша сила», – підкреслив Василь Малюк.

Фото: СБУ

Sea Baby атакували Кримський міст

Військово-морські безпілотники Sea Baby були використані для руйнування частини Кримського мосту в липні 2023 року.

Значна частина інформації про Sea Baby залишається засекреченою, але відомо, що ці безпілотники управлялися через супутники і здатні нести 800 кг тротилу з мінімальною дальністю польоту 800 км – за даними СБУ.