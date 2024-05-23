У рамках реалізації плану дій Президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій вдалосі повернути з Україну ще 13 дітей

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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З окупації вдалося повернути ще 13 дітей

«Сім дітей разом з сім’ями повернулися з ТОТ, ще шестеро – повернуті в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA», - йдеться в повідомленні.

За словами Єрмака, дітей уже зустріли на рідній землі й усі жахи для них позаду.

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Після повернення усі сімʼї відвідали Центр захисту прав дитини, де вже розповіли свої історії компетентним органам.

Також керівник ОП зазначив, що «вдячний колегам з Офісу та команді Офісу омбудсмена за злагоджену роботу, а Державі Катар - за посередництво».

«Задача від Президента - повернути всіх. Працюємо далі», - наголосив Єрмак.

Фото: Омбудсман України

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що сьогодні вже зустріли дітей, яких із батьками чи законними опікунами розділила лінія фронту та російські загарбники.

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За його словами, ті, хто повернувся з ТОТ і відвідав Центр захисту прав дитини, розповів про свій шлях повернення.

«Історія 15-річної дівчинки з Маріуполя мене вразила до глибини душі. В її будинок влучив російський танк, тож вона з мамою знайшла прихисток у церкві, поки від уламків ракети дівчинка не отримала поранення голови (чим могла завинити ця дитина?). Після численних спроб та дій заради того, аби виїхати на підконтрольну Україні територію, сім’ї це вдалося зробити», - зауважив Лубінець.

Також він зазначив, що хтось із повернутих нині дітей втратив батьків, когось батьки хотіли повернути самотужки, однак цього не дала зробити РФ, хтось мріяв, що виїде до рідних, і ця мрія здійснилася.

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Фото: Омбудсман України

«Приємно повідомляти, що наш Офіс, який над цим працював спільно з іншими держорганами та за посередництва Держави Катар, приніс результат — діти на рідній землі. Очікуємо й результатів щодо інших питань, які обговорювалися під час мого візиту до цієї держави у квітні», - наголосив омбудсмен.

Лубінець вкотре підкреслив, що Україна готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. «А правоохоронці зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали наші діти», - додав він.

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З тимчасово окупованої території Херсонщини евакуювали трьох братів та сестричку

Нещодавно на підконтрольну Україні територію вдалося повернути чотирьох дітей з окупованої частини Херсонської області. Трьох братів та сестричку врятували від російської окупації у віці від 2 до 12 років.

“З тимчасово окупованої громади Херсонщини евакуювали чотирьох дітей. Це троє рідних братів і сестричка. Малечі – від двох до дванадцяти років”, - повідомляв очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, нині діти вже перебувають на підконтрольній Україні території під опікою лікарів та психологів.

Начальник ОВА наголосив, що лише з початку цього року з тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося евакуювати 88 наймолодших жителів області.