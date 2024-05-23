Українські військові збили ще один російський штурмовик Су-25 на Донеччині. По ворожому літаку снайперськи відпрацювали зенітники 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Це вже другий винищувач, який ліквідували українські воїни за добу.

Про це 110 ОМБР повідомила та опублікувала відповідне відео.

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Збиття російського Су-25

«Московитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом. Будемо збивати й далі!», - написала 110 ОМБр у Facebook.