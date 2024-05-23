Українські військові збили ще один російський штурмовик Су-25 на Донеччині. По ворожому літаку снайперськи відпрацювали зенітники 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Це вже другий винищувач, який ліквідували українські воїни за добу.
Про це 110 ОМБР повідомила та опублікувала відповідне відео.
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Збиття російського Су-25
«Московитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом. Будемо збивати й далі!», - написала 110 ОМБр у Facebook.
ЗСУ приземлили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку
Українським силам вдалося знешкодити 21 одиницю російської техніки та штурмовик Су-25, повідомляв Генштаб.
Також зазначалось, що росіяни втратили на Краматорському напрямку 58 одиниць особового складу. ЗСУ знищили танк Т-90, дві БМД і чотири БМП-3. Ще дві такі броньовані машини піхоти пошкоджено.
На Харківському напрямку українським військам вдалося ліквідувати 21 одиницю військової техніки. Зокрема, повністю знищено дві артсистеми.
"Підрозділи авіації, ракетних військ і артилерії завдали вогневого ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, двох станціях управління БпЛА, одному засобу РЕБ, двох гарматах та ЗРК С-400", – підсумовували в Генштабі.