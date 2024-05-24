У четвер представники Міністерства фінансів України зустрілися з керівництвом Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду та місії МВФ в Україні. Сторони обговорили дотримання країною контрольних показників, що забезпечує регулярні виплати Києву в межах Механізму розширеного фінансування (EFF) у розмірі 15,6 млрд доларів, які є частиною більш широких міжнародних асигнувань МВФ на загальну суму 122 мільярди доларів, протягом чотирьох років.

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За результатами зустрічі Київ цього року може розраховувати на 4,5 мільярда доларів, розділених на три транші після регулярних переглядів програми.

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"Виконання Україною умов EFF має вирішальне значення, оскільки реалізація певних заходів і політики допомагає підтримувати макрофінансову стабільність і прокладає шлях до європейської інтеграції країни, одночасно адаптуючи фінансову систему до функціонування в нестабільному середовищі. У 2024 році заплановано ще три перегляди в межах EFF, які дозволять потенційно залучити бюджетну підтримку на загальну суму близько 4,5 мільярдів доларів", – повідомив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

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За результатами останнього, третього перегляду, Києву вже виділено близько 880 мільйонів доларів. Перегляди програми стосуються фіскальної політики уряду та показників фінансового сектору країни, а також містять рекомендації щодо посилення податкової політики та управління державним боргом.

Країни G7 розглядають суму та юридичні шляхи надання Україні кредиту, забезпеченого замороженими російськими активами

Міністерка фінансів США Джанет Єллен під час зустрічі в Італії на мальовничому узбережжі озера Лаго-Маджоре закликала інших фінансових лідерів G7 "продовжити спільну роботу над більш амбітними варіантами", аби надати якомога більше допомоги Києву шляхом залучення близько 350 мільярдів доларів заморожених російських активів у США та Європейському центральному банку.

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Юридичні перешкоди залишаються, і остаточна сума ще не визначена, але представниця мінфіну пропонує позику в розмірі 50 мільярдів доларів і наполягає на суворіших санкціях проти Росії. Проте незрозуміло, чи візьмуть участь в цьому інші країни G7, чи США доведеться надати позику самостійно.

"Нездатність вжити додаткових заходів — це варіант, який не підходить для майбутнього України та не сприяє стабільності наших власних економік і безпеці наших народів", – підкреслила Єллен.

За даними агенції Франс-Пресс (AFP), європейські члени "Великої сімки" (Франція, Італія та Німеччина) стурбовані прецедентом у міжнародному праві та "ризиком серйозних судових суперечок з Москвою", які можуть бути викликані наміром Сполучених Штатів конфіскувати активи, а не тримати їх замороженими в банках.

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Міністр фінансів та економіки Італії Джанкарло Джорджетті заявив, що необхідно створити "міцну правову основу", перш ніж група зможе вжити подібних заходів.

"Наразі проблема полягає в тому, як ми зможемо використати майбутні надприбутки для надання кредиту Україні, – додав він. – Можливо, ми ухвалимо рішення до наступного політичного саміту в Апулії".

Саміт G7 відбудеться в середині липня в південному регіоні Апулія в Італії.

Китай назвав звинувачення з боку Великої Британії в надсиланні зброї Росії "безпідставними і безвідповідальними"

Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь у четвер різко відповів на заяви Міністерства оборони Великої Британії напередодні про те, що Пекін постачає зброю Росії для застосування проти України.

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"Ми засуджуємо таке безпідставне та безвідповідальне паплюження Китаю британським політиком", – заявив він.

"Звертаємо увагу на той факт, що звинувачення з боку Великої Британії не підтримав навіть її близький союзник", – додав він, посилаючись на коментарі радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана про те, що американська сторона не має жодних доказів заяв британських представників.

"Хочемо зауважити, що паплюження Китаю не виведе Велику Британію зі складного становища щодо України і поготів не вирішить складні внутрішні питання самої країни. Замість того, щоб безпідставно звинувачувати Китай, чому б не подивитися, яку роль зіграла сама Велика Британія в українському питанні?"

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Веньбінь додав, що два роки тому Росія та Україна "були близькі до ухвалення угоди про припинення конфлікту", але Велика Британія "перешкодила цьому". Представник МЗС заявив, що Китай "продовжуватиме наполегливо працювати над просуванням мирних переговорів і протистоятиме розпалюванню вогню".

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у середу заявив групі репортерів, що розвідслужби США та Великої Британії підтвердили, що Пекін і Кремль уже реалізовують план щодо відправки Росії китайської зброї.

Кремль виступає проти закликів застосувати американську зброю на території Росії

Лідери демократів і республіканців у США поскаржилися, що Україна опинилася в невигідному становищі через обмеження застосування американських ракет для завдання ударів по цілям на території Росії. Проте Москва в четвер висловила своє незадоволення подібними заявами "гарячих голів".

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив у середу, що недоречно тримати Київ зі зв’язаними руками. Багато хто поділив його думку під час обговорення з держсекретарем Ентоні Блінкеном на Капітолійському пагорбі політики президента Джо Байдена стосовно цього питання. Таку позицію також регулярно озвучував Салліван на брифінгах у Білому домі.

"Ми знаємо, що серед сенаторів і конгресменів США дуже багато гарячих голів, які вважають своїм обов'язком продовжувати підливати олію у вогонь", – заявив прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков. Він назвав це "абсолютно безвідповідальною позицією", яка може мати "небезпечні наслідки".

Тим часом цього тижня багато країн НАТО, зокрема Франція, Литва та Естонія, розкритикували небажання США відправляти західні війська для навчання солдатів в Україні через побоювання подібної реакції з боку Москви.