Впродовж доби російські війська 376 разів ударили по Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

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Росія атакувала Запоріжжя

"Впродовж доби окупанти 376 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", – зазначив Федоров.

Як повідомляється, сили РФ для комбінованої атаки застосувала 130 БпЛА різних типів і здійснили 23 обстріли з РСЗВ та 219 із артилерії.

За даними очільника ОВА, надійшли 22 повідомлення про руйнування житла, один чоловік загинув.

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За його даними, під ворожими обстрілами були Новоандріївка, Малинівка, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Преображенка та Степногірськ.