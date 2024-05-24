Впродовж доби російські війська 376 разів ударили по Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Росія атакувала Запоріжжя

"Впродовж доби окупанти 376 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", – зазначив Федоров.

Як повідомляється, сили РФ для комбінованої атаки застосувала 130 БпЛА різних типів і здійснили 23 обстріли з РСЗВ та 219 із артилерії.

За даними очільника ОВА, надійшли 22 повідомлення про руйнування житла, один чоловік загинув.

Advertisement

За його даними, під ворожими обстрілами були Новоандріївка, Малинівка, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Преображенка та Степногірськ. 

Росія понад 460 разів атакувала Запорізьку область 

За попередню добу РФ атакувала територію Запоріжжя 462 рази.

Про це також повідомяв Іван Федоров у Телеграм.

Як повідомлялося, під ворожий вогонь потрапили 7 населених пунктів. Росія застосувала 232 БпЛА різних типів і здійснила 2 обстріли з РСЗВ та 226 із артилері. Через атаку надійшло 15 повідомлень про руйнування житла, проте мирне населення не постраждало.

Армія РФ обстріляла Запорізьку область понад 400 разів
Більше по темі

Армія РФ обстріляла Запорізьку область понад 400 разів

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла та загибель людини через комбіновані обстріли.
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Росія понад 460 разів атакувала Запорізьку область за добу Запоріжжя
Росія понад 460 разів атакувала Запорізьку область за добу
Київ Пост
1д тому
Росія за добу атакувала Запорізьку область майже 400 разів Запоріжжя
Росія за добу атакувала Запорізьку область майже 400 разів
Київ Пост
2д тому
Армія РФ обстріляла Запорізьку область понад 400 разів Дрони
Армія РФ обстріляла Запорізьку область понад 400 разів
Київ Пост
тра. 21
Росія понад 400 разів атакувала Запорізьку область за добу Запоріжжя
Росія понад 400 разів атакувала Запорізьку область за добу
Київ Пост
тра. 17
Спонсорований контент
" Попередній "Відкриття курортного сезону": ATACMS атакували військові об'єкти в Криму
Далі » РФ обстріляла залізничну інфраструктуру на Харківщині