Впродовж доби російські війська 376 разів ударили по Запорізькій області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.
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Росія атакувала Запоріжжя
"Впродовж доби окупанти 376 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", – зазначив Федоров.
Як повідомляється, сили РФ для комбінованої атаки застосувала 130 БпЛА різних типів і здійснили 23 обстріли з РСЗВ та 219 із артилерії.
За даними очільника ОВА, надійшли 22 повідомлення про руйнування житла, один чоловік загинув.
За його даними, під ворожими обстрілами були Новоандріївка, Малинівка, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Преображенка та Степногірськ.
Росія понад 460 разів атакувала Запорізьку область
За попередню добу РФ атакувала територію Запоріжжя 462 рази.
Про це також повідомяв Іван Федоров у Телеграм.
Як повідомлялося, під ворожий вогонь потрапили 7 населених пунктів. Росія застосувала 232 БпЛА різних типів і здійснила 2 обстріли з РСЗВ та 226 із артилері. Через атаку надійшло 15 повідомлень про руйнування житла, проте мирне населення не постраждало.