Росія завдала чергового ракетного удару по залізничній інфраструктурі України.

Про це повідомляє Укрзалізиця в Телеграм.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

РФ обстріляла залізничну інфраструктуру

"Ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі він знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі", – зазначили в Укрзалізниці.

Як зазначається, через обстріл пошкоджені колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда, проте люди не постраждали.

Advertisement

"Продовжуємо працювати для забезпечення стабільної роботи економіки та підтримки обороноздатності країни", – наголосили в Укрзалізниці.