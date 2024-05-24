Росія завдала чергового ракетного удару по залізничній інфраструктурі України.
Про це повідомляє Укрзалізиця в Телеграм.
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РФ обстріляла залізничну інфраструктуру
"Ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі він знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі", – зазначили в Укрзалізниці.
Як зазначається, через обстріл пошкоджені колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда, проте люди не постраждали.
"Продовжуємо працювати для забезпечення стабільної роботи економіки та підтримки обороноздатності країни", – наголосили в Укрзалізниці.
РФ пошкодила залізничні гілки в регіонах України
Нагадаємо, що у квітні російські сили пошкодили три залізничні гілки на Донеччині, Харківщині та Черкащині.
Про це також повідомляла пресслужба УЗ в Телеграмі.
Як зазначалося, через ворожий удар на Донеччині під час виконання робіт загинули троє залізничників, а ще четверо дістали осколкові поранення та контузії. На Харківщині через обстріл постраждали троє працівників, а на Черкащині лише пошкодило інфраструктуру.