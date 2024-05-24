Росія завдала чергового ракетного удару по залізничній інфраструктурі України.

Про це повідомляє Укрзалізиця в Телеграм

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

РФ обстріляла залізничну інфраструктуру

"Ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі він знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі", – зазначили в Укрзалізниці.

Як зазначається, через обстріл пошкоджені колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда, проте люди не постраждали. 

Advertisement

"Продовжуємо працювати для забезпечення стабільної роботи економіки та підтримки обороноздатності країни", – наголосили в Укрзалізниці. 

 

РФ пошкодила залізничні гілки в регіонах України

Нагадаємо, що у квітні російські сили пошкодили три залізничні гілки на Донеччині, Харківщині та Черкащині.

Про це також повідомляла пресслужба УЗ в Телеграмі.

Як зазначалося, через ворожий удар на Донеччині під час виконання робіт загинули троє залізничників, а ще четверо дістали осколкові поранення та контузії. На Харківщині через обстріл постраждали троє працівників, а на Черкащині лише пошкодило інфраструктуру.

10 років «русской весны»: чому російська гібридна агресія не мала успіху в Харкові та Одесі, але мала в Донецьку
Більше по темі

10 років «русской весны»: чому російська гібридна агресія не мала успіху в Харкові та Одесі, але мала в Донецьку

Kyiv Post відвідав місця протистояння між проросійськими та проукраїнськими силами на південному сході країни у 2014 році та поговорив з безпосередніми учасниками подій
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Зеленський відвідав зруйновану харківську типографію Factor druk Харків
Зеленський відвідав зруйновану харківську типографію Factor druk
Київ Пост
5г тому
Дітей-сиріт із Харківщини примусово евакуюють Харків
Дітей-сиріт із Харківщини примусово евакуюють
Київ Пост
8г тому
10 років «русской весны»: чому російська гібридна агресія не мала успіху в Харкові та Одесі, але мала в Донецьку ЕКСКЛЮЗИВ Росія
10 років «русской весны»: чому російська гібридна агресія не мала успіху в Харкові та Одесі, але мала в Донецьку
Сергій Костеж
11г тому
Внаслідок чергового обстрілу Харкова загинули щонайменше 7 людей Харків
Внаслідок чергового обстрілу Харкова загинули щонайменше 7 людей
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній РФ майже 400 разів атакувала Запорізьку область за добу: є загиблий
Далі » США запроваджують візові обмеження для громадян Грузії