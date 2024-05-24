Увечері 23 травня під удари ракет потрапив вузол зв'язку РФ на Кримському півострові.
Вибухи лунали майже в усіх районах Криму, зокрема в Сімферополі, Саках, Алушті, Ялті, Джанкої та Євпаторії. У багатьох намагалися працювати російські сили ППО, але робота "виявилася не надто ефективною".
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Повідомляється, що внаслідок атаки пошкоджень зазнав вузол зв'язку радіолокаційних і протиповітряних сил армії РФ.
"Не менше 6 балістичних ракет MGM-140 ATACMS влучили у вузол зв'язку радіолокаційних та протиповітряних сил армії РФ", – повідомляє "Крымский ветер".
Міноборони Росії також підтвердило, що Крим атаковано балістичними ракетами малої дальності ATACMS.
"Черговими засобами ППО три оперативно-тактичні ракети ATACMS було знищено над територією Республіки Крим, два БПЛА знищено над територією Бєлгородської області", – зазначили в російському відомстві.
Так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що внаслідок ракетної атаки на територію півострова в Сімферопольському районі загинули двоє "випадкових перехожих".
Як стверджує Аксьонов, у районі Алушти зафіксовані влучання по "порожньому об'єкту господарського призначення".
Також про українську атаку написали в Телеграм-каналі "АТЕШ".
Агенти руху "АТЕШ" повідомляють, що в Алушті був уражений вузол зв'язку російських окупантів (в/ч 28735). Ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму.
"Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень споруді вузла зв'язку. Ймовірно, також вдалося знищити пункт управління цього центру", – зазначили в "АТЕШ".
Відео роботи російської ППО поширив у своєму Телеграм-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.
Окрім цього, Телеграм-канал "Крымский ветер" показав ймовірне розміщення російської антени як підтвердження мети української атаки.
Агент руху "Атеш" провів диверсію в Смоленську
Нагадаємо, що вчора агент партизанського руху “Атеш” знищив зовнішнє телекомунікаційне обладнання поблизу російського Смоленська (270 км від українського кордону).
Як зазначалося, внаслідок пошкодження обладнання перестали діяти системи зв'язку системи ППО 49-ї зенітної ракетної бригади ЗС Росії.
Як пообіцяли представники партизанського руху, завдяки цьому помітно ослабне система ППО РФ. Це дасть можливість більш ефективно завдавати ударів по військових об'єктах Московського військового округу.