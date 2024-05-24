Увечері 23 травня під удари ракет потрапив вузол зв'язку РФ на Кримському півострові.

Вибухи лунали майже в усіх районах Криму, зокрема в Сімферополі, Саках, Алушті, Ялті, Джанкої та Євпаторії. У багатьох намагалися працювати російські сили ППО, але робота "виявилася не надто ефективною".

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Джерела Kyiv Post в спецслужбах з посмішкою повідомили про "відкриття курортного сезону"

Повідомляється, що внаслідок атаки пошкоджень зазнав вузол зв'язку радіолокаційних і протиповітряних сил армії РФ.

Advertisement

"Не менше 6 балістичних ракет MGM-140 ATACMS влучили у вузол зв'язку радіолокаційних та протиповітряних сил армії РФ", – повідомляє "Крымский ветер".

Міноборони Росії також підтвердило, що Крим атаковано балістичними ракетами малої дальності ATACMS.

"Черговими засобами ППО три оперативно-тактичні ракети ATACMS було знищено над територією Республіки Крим, два БПЛА знищено над територією Бєлгородської області", – зазначили в російському відомстві.

Так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що внаслідок ракетної атаки на територію півострова в Сімферопольському районі загинули двоє "випадкових перехожих".

Advertisement

Як стверджує Аксьонов, у районі Алушти зафіксовані влучання по "порожньому об'єкту господарського призначення".