Нове обмеження вводяться через прийнятий у Грузії закон про "іноагентів".

Про це повідомляється в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

США обмежуватиме видачу віз громадянам Грузії

"Оскільки громадяни Грузії висловилися проти цього закону, ми побачили явні ознаки кампанії залякування та застосування насильства для придушення мирного інакомислення. Як "закон про національну безпеку", так і репресивна тактика, яка використовується для придушення законного інакомислення, підривають демократію Грузії та фундаментальні свободи, на які має право грузинський народ, і суперечать давно проголошеній меті Грузії – відображеній у її конституції – євроатлантичної інтеграції та стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами", – зазначив Блінкен.

Advertisement

За його словами, Державний департамент запроваджує нову політику обмежень у видачі віз для Грузії, яка стосуватиметься осіб, відповідальних за або причетних до підриву демократії в Грузії, а також членів їхніх сімей.

Більше по темі Угорщина "переосмислює" своє членство в НАТО Уряд країни не хоче брати участь у діях НАТО за межами території Альянсу.

Це стосується осіб, відповідальних за придушення громадянського суспільства та свободи мирних зібрань у Грузії шляхом кампанії насильства чи залякування.

Advertisement

"Підтримка США демократії в Грузії є давньою та основоположною для наших двосторонніх відносин. Будь-хто, хто підриває демократичні процеси чи інститути в Грузії – у тому числі напередодні, під час і після виборів у Грузії в жовтні 2024 року – може бути визнано непридатним для отримання візи в США відповідно до цієї політики та позбавленням права на поїздку до Сполучених Штатів", – наголосив держсекретар Сполучених Штатів.

Також Блінкен оголосив про початок комплексного огляду двосторонньої співпраці між США та Грузією.

У Грузії посилили закон про "іноагентів"

Нагадаємо, що 17 травня правляча партія Грузії внесла правки в остаточну редакцію закону, які передбачають штрафи для фізичних осіб за нерозголошення даних про "іноагентів".

Advertisement

Про це повідомляли в Грузия Online.

Як зазначалося, зміни стосувалися типів інформації, які офіційні органи можуть вимагати для завершення реєстрації або моніторингу статусу відповідності неурядових організацій під "іноземним впливом".