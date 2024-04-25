У Донецькій області внаслідок обстрілу загинули троє працівників АТ «Укрзалізниця» і четверо зазнали поранень.

Про це повідомила пресслужба УЗ в Телеграмі.

«Внаслідок ворожого удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників. Четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії. Наразі людей госпіталізовано», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загиблі - 37-річний Сергій Кузнецов і 26-річні Богдан Ковальов і Михайло Бандрівський - працювали електромеханіками на залізниці.

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В УЗ додали, що на Харківщині внаслідок ударів також постраждало троє залізничників.

На Черкащині внаслідок ворожої атаки пошкоджено залізничну інфраструктуру, але минулося без жертв.

В Укрзалізниці висловили співчуття близьким загиблих.

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